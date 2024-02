A- A+

redes sociais Meta remove contas do Instagram e do Facebook do aiatolá Ali Khamenei Empresa estava sob pressão para banir líder desde o ataque de outubro do Hamas em Israel; Khamenei apoiou as ações do grupo, mas negou qualquer envolvimento iraniano

A Meta disse nessa quinta-feira (8) que removeu as contas do Facebook e do Instagram do líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, por violar sua política de conteúdo. O porta-voz da empresa disse à AFP que contas foram removidas "por violarem repetidamente nossa política sobre organizações e indivíduos perigosos”.

Embora Meta não tenha mencionado a guerra Israel-Hamas, a empresa tem estado sob pressão para banir o líder desde o ataque de 7 de outubro do grupo terrorista em Israel. Após o episódio, Khamenei apoiou as ações do Hamas, mas negou qualquer envolvimento iraniano.

Ele também apoiou publicamente a retaliação palestina contra o bombardeio de Gaza por Israel, bem como os ataques a navios no Mar Vermelho pelos rebeldes houthi do Iêmen. Khamenei, no poder no Irã há 35 anos, tem cinco milhões de seguidores no Instagram.

“Em um esforço para prevenir e interromper danos no mundo real, não permitimos que organizações ou indivíduos que proclamam uma missão violenta ou estejam envolvidos em violência tenham presença em nossas plataformas”, diz a política na qual a Meta baseou sua decisão.

Também afirma que irá “remover a glorificação, o apoio e a representação de várias organizações e indivíduos perigosos”. O Hamas é designado como organização terrorista estrangeira pelos Estados Unidos.

O Instagram e o Facebook são proibidos no Irã, mas os iranianos utilizam redes privadas virtuais, ou VPNs, para fugir às restrições e acessar sites ou aplicativos proibidos, incluindo o Facebook, o Twitter e o YouTube, de propriedade dos EUA.

