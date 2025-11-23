A- A+

REDES SOCIAIS Meta suspendeu estudo que apontava danos à saúde mental de usuários, acusam escolas americanas Em ação movida contra a empresa, instituições dizem que pesquisa interna mostrava menos sintomas de deoressão e solidão em pessoas que pararam de usar Facebook. Companhia alega que falhas metodológicas

A Meta suspendeu uma pesquisa interna que indicava impactos negativos do Facebook sobre a saúde mental dos usuários, segundo documentos apresentados em um processo movido por escolas dos EUA contra a empresa e outras plataformas.

De acordo com a Reuters, o estudo apontou que pessoas que deixaram de usar o Facebook por uma semana relataram níveis menores de depressão, ansiedade e solidão. No entanto, em vez de publicar os resultados ou continuar a investigação, a Meta decidiu encerrar o projeto, com a justificativa de que as conclusões estariam influenciadas pela “narrativa midiática” sobre a companhia.

Um membro da equipe de pesquisadores, porém, defendeu a validade dos resultados, informou a Reuters.

Em comunicado divulgado no sábado, o porta-voz da empresa, Andy Stone, afirmou que o estudo foi interrompido por falhas metodológicas e reiterou que a companhia tem adotado medidas para aumentar a segurança de seus produtos.

“O registro completo mostrará que, por mais de uma década, ouvimos os pais, pesquisamos as questões mais importantes e fizemos mudanças reais para proteger os adolescentes”, disse.

Alegações contra a Meta

Além da ocultação da pesquisa, as alegações feitas contra a Meta incluem ainda, segundo a Reuters:

Desenvolvimento de ferramentas de segurança para jovens que seriam pouco eficazes e raramente utilizadas.

Impedimento de testes adicionais por receio de impacto no crescimento da plataforma.

Remoção de contas por tráfico sexual apenas após usuários serem flagrados 17 vezes — um limite descrito como excessivamente alto.

Reconhecimento interno de que estratégias para elevar o engajamento de adolescentes resultavam na entrega de conteúdo mais prejudicial, ainda assim mantidas.

Adiou por anos ações para impedir que aliciadores contatassem menores devido a preocupações por crescimento e ainda pressionou equipes a justificar a inação.

Mensagem de Mark Zuckerberg, em 2021, indicando que a segurança infantil não era sua principal prioridade frente ao foco no metaverso; pedidos por mais recursos para essa área teriam sido ignorados.

Processo envolve Google, TikTok e Snapchat

A alegação de que a Meta teria ocultado evidências sobre os efeitos das redes sociais é apenas uma das acusações apresentadas em uma ação protocolada na sexta-feira por um escritório de advocacia que representa as escolas. Segundo a Reuters, o processo também envolve Google, TikTok e Snapchat. Mas os documentos apresentados trazem acusações mais detalhadas contra a Meta

As empresas são acusadas de permitir o acesso de menores de 13 anos às plataformas, de não enfrentar adequadamente o problema de conteúdo de abuso sexual infantil e de incentivar o uso de redes sociais por adolescentes em ambiente escolar.

Os autores da ação afirmam ainda que algumas plataformas teriam tentado financiar organizações voltadas ao público infantil para que defendessem publicamente a segurança desses produtos.

Andy Stone, da Meta, negou as acusações e afirmou que os recursos de segurança voltados a adolescentes são eficazes, informou a Reuters. Segundo o porta-voz, a política atual da empresa prevê a remoção imediata de contas envolvidas em tráfico sexual e que o processo apresenta uma visão distorcida dos esforços da companhia na área.

Audiência marcada para 26 de janeiro

Stone declarou que a ação se baseia em trechos seletivos e interpretações equivocadas. A agência informou também que os documentos internos citados no processo não são públicos e que a Meta pediu ao tribunal que descarte parte do material. De acordo com a Reuters, uma audiência sobre o tema está marcada para 26 de janeiro.

TikTok, Google e Snapchat não responderam aos pedidos de comentários, informou a agência.

