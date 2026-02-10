Metade dos recifes de coral do mundo foi afetada por onda de calor há uma década

A- A+

Metade dos recifes de coral do planeta sofreu danos importantes por uma onda de calor registrada há quase uma década, segundo uma pesquisa revelada nesta terça-feira (10), que adverte que um fenômeno similar mais grave está em desenvolvimento atualmente.

Os corais são animais invertebrados que formam recifes, estruturas coloridas e multiformes onde vivem espécies marinhas.

Os cientistas advertiram que o aumento das temperaturas do mar causado pela atividade humana ameaça matar maciçamente esses espécimes por branqueamento, um fenômeno de deterioração do coral que faz com que percam as algas em seu interior, fiquem transparentes ou brancos e mais vulneráveis.

Um estudo de várias organizações, incluindo o Instituto Smithsonian de Pesquisas Tropicais (STRI, na sigla em inglês), com sede no Panamá, alerta que "metade dos recifes de coral do mundo" sofreu um "branqueamento considerável" por uma onda de calor registrada entre 2014 e 2017.

Os especialistas estimam que "mais de 50% dos recifes de coral de todo o mundo sofreram um branqueamento significativo e 15% experimentaram uma mortalidade significativa", indica um comunicado do Smithsonian.

A pesquisa alerta que o branqueamento provoca uma redução do crescimento, menor reprodução e, inclusive, a morte do recife, o que, por sua vez, afeta o turismo, a pesca, o fornecimento de alimentos e a proteção da costa.

"Estamos vendo que os recifes não têm tempo para se recuperar adequadamente antes que aconteça o próximo evento de branqueamento", afirmou Scott Heron, da Universidade James Cook, da Austrália, citado no relatório.

"Nossos resultados mostram que o terceiro evento de branqueamento global foi, com diferença, o mais grave e extenso dos registrados", indicou, por sua vez, Sean Connolly, cientista do Smithsonian.

Contudo, os recifes "estão sofrendo atualmente um quarto evento ainda mais grave, que começou no início de 2023", advertiu Connolly.

O estudo se baseia na análise de 15.000 recifes em 41 países. Os cientistas combinaram imagens de satélite da temperatura da água oceânica com observações de recifes obtidas mediante estudos submarinos e aéreos.

"Esta é a análise geograficamente mais ampla dos estudos sobre o branqueamento de corais realizado até agora", destacou Connolly.

A Terra perdeu 50% de seus corais nos últimos 30 anos, segundo o STRI.

