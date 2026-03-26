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NATUREZA Metade dos sapos-cururus de Fernando de Noronha apresenta deformidades, diz estudo De acordo com a pesquisa, a maioria das anomalias está presente nos olhos e membros superiores e inferiores dos sapos

Estudo da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) revelou que cerca de 50% dos sapos-cururus da espécie Rhinella diptycha de Fernando de Noronha, em Pernambuco, apresentam algum tipo de deformidade.

A pesquisa, realizada de forma contínua desde 2009, tem apoio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Quem lidera a equipe é o professor universitário Felipe Toledo, ao lado da bióloga e doutoranda Mariana Carvalho e da também da doutora Camila Moser.

De acordo com o estudo, a maioria das anomalias está presente nos olhos e membros superiores e inferiores dos sapos.

"A maior parte dessas deformidades estão nos membros, principalmente nos dedos dos pés. Também tem muitas deformidades no olho e nos dedos da mão", explicou Mariana Carvalho, em vídeo publicado nas redes sociais do ICMBio.

Segundo a pesquisadora, a taxa de anomalias é tão preocupante porque é muito acima do índice considerado “normal” em ambientes naturais do continente, que gira em torno de até 10%.

O estudo investiga ainda se há alguma ligação entre as alterações físicas e a contaminação por metais pesados na ilha.

"Estou tentando entender se tem alguma relação entre as deformidades encontradas nos membros e olhos Rhinella com o perfil de contaminação metálica na ilha. A gente amostrou alguns locais na ilha ano passado e neste ano, são cerca de oito locais. Fizemos análise de água e sedimentos para traçar o perfil de alguns metais pesados e também fizemos análises de alguns tecidos alvo do bicho", afirmou.

Origem da espécie e impactos ecológicos

Segundo o ICMBio, não há anfíbios nativos em Fernando de Noronha. O sapo-cururu é considerado uma espécie exótica invasora, introduzida há mais de 100 anos no local com o objetivo de controlar pragas.

Ao longo do tempo, no entanto, sua presença passou a representar um desequilíbrio ecológico, principalmente pela ausência de predadores naturais.

Metade dos sapos-cururus de Fernando de Noronha apresenta deformidades, indica estudo. - Foto: Camila Moser e Débora Augusti/ICMBio/Divulgação

Metade dos sapos-cururus de Fernando de Noronha apresenta deformidades, indica estudo. - Foto: Camila Moser e Débora Augusti/ICMBio/Divulgação

Metade dos sapos-cururus de Fernando de Noronha apresenta deformidades, indica estudo. - Foto: Camila Moser e Débora Augusti/ICMBio/Divulgação

Metade dos sapos-cururus de Fernando de Noronha apresenta deformidades, indica estudo. - Foto: Camila Moser e Débora Augusti/ICMBio/Divulgação

Por mais que se alimentem de invertebrados, como insetos e moscas, o sapo-cururu também preda espécies nativas.

“Estamos analisando o impacto da predação sobre a fauna local, tanto de invertebrados quanto de vertebrados. O sapo-cururu também se alimenta de mabuyas e caranguejos”, exemplificou Camila Moser.

A pesquisa segue em andamento. De acordo com o instituto, o trabalho deve contribuir para o entendimento dos impactos ambientais, além de subsidiar estratégias de manejo e conservação da biodiversidade em ilhas oceânicas.

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