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Saúde Metanol, canetas emagrecedoras e receitas caseiras: conteúdos falsos crescem nas redes sociais Levantamento mostra como desinformação na área da saúde tem crescido na internet

Promessas de cura, remédios caseiros e distorção de evidências científicas se tornaram alguns dos principais métodos de desinformação na área da saúde na última década, segundo o relatório “Raio-X da Desinformação em Saúde — O que quase 10 anos de checagens revelam sobre as mentiras que ameaçam a saúde dos brasileiros”.

De acordo com o levantamento, realizado entre 2017 e 30 de junho de 2026, e divulgado pela Agência Lupa em parceria com a Afya (ecossistemas em educação e práticas médicas), temas como vacina, dengue, diabetes, câncer e alimentação ganharam espaço entre os assuntos explorados em conteúdos falsos.

Nos anos de 2025 e 2026, o documento identificou recorrentes ofertas de produtos naturais apresentados como capazes de “reverter” ou curar o diabetes, além de conteúdos que prometiam reverter o diabetes tipo 2 por meio de suplementos.

A Lupa destacou que, em parte desses casos, as ofertas eram acompanhadas de depoimentos de autenticidade duvidosa e de referências a reportagens jornalísticas ou informações sobre a doença apresentadas de maneira distorcida.

O relatório também investigou como e onde esses conteúdos circulam. Entre as 498 checagens que compõem a base da pesquisa, o WhatsApp aparece em 351 (70,5%), seguido pelo Facebook (25,3%), Instagram (7%), sites (5,8%) e X (antigo Twitter) (3,8%).

Segundo a Agência, apesar da expansão dos vídeos e de ferramentas de IA, os conteúdos em texto ainda aparecem em 99,4% das 498 verificações. Vídeos estão presentes em 34,3% e imagens em 26,1%. Em 74,5% dos casos, dois ou mais formatos aparecem combinados. A associação mais frequente é texto e vídeo, identificada em 27,9% das checagens.

Receitas caseiras ganharam espaço em conteúdo falso

O relaório identificou, entre os anos de 2025 e 2026, a retomada da utilização de promessas de curas simples e tratamentos milagrosos como forma de desinformação, além da divulgação de receitas caseiras, que passaram a aparecer com anúncios pagos.

Durante a verificação do conteúdo analisado, a Lupa encontrou publicações que apresentavam suco de pepino com cenoura como cura para catarata ou glaucoma; uma mistura de abacaxi e banana apontada como solução para dores articulares; e casca de melão com gengibre como forma de prevenir o câncer de tireoide. Os checadores também analisaram receitas caseiras que prometiam prevenir ou tratar a dengue.

A agência observou que vídeos manipulados por inteligência artificial e falsas declarações atribuídas a médicos também integram o conteúdo.

A utilização de imagens de profissionais da área da saúde de forma ilegal foi identificada. Ao menos 142 das 498 verificações registravam a presença de figuras públicas, cujos nomes, imagens ou reputações são apropriados para sustentar conteúdos enganosos.

O documento também identificou que nomes de medicamentos conhecidos passaram a ser usados na tentativa de dar credibilidade a ofertas enganosas.

“Um dos maiores desafios da desinformação em saúde é que ela se apropria da linguagem e da autoridade de médicos, pesquisadores e instituições para parecer legítima. Não basta dizer que uma informação é falsa: é preciso ajudar as pessoas a reconhecer como essa manipulação é construída”, pontuou Cristina Tardáguila, fundadora e gerente de Inovação e Formação da Agência Lupa.

Intoxicação por metanol

Assuntos virais também ganham o foco rapidamente. No segundo semestre de 2025, a crise provocada pela contaminação de bebidas por metanol impulsionou conteúdos falsos relacionados a “alimentos, bebidas e nutrição”. Nos materiais identificados pela Lupa, apareceram publicações que apontavam, sem evidências, a presença de metanol em diferentes produtos.

O conteúdo esteve relacionado ao período em que ocorreu um surto de intoxicações provocado pelo consumo de bebidas adulteradas com a substância, durante o segundo semestre de 2025.

Brasil passou por surto de intoxicação por metanol Foto: Freepik

A Lupa informou que verificou, por exemplo, um áudio em que um homem atribuía falsamente a um suposto chefe do setor de toxicologia do Hospital João XXIII, de Belo Horizonte, orientações sobre como se proteger durante a crise do metanol. O serviço de checagem, junto à Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) e à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), concluíu que a informação era falsa.

Conteúdos com apelo comercial ganharam espaço

Para além da divulgação de receitas milagrosas, conteúdos com finalidade comercial também ganharam espaço. Anúncios de um suposto “shot de Ozempic” e de um “Mounjaro natural”, por exemplo, apropriaram-se dos nomes de medicamentos conhecidos para promover fórmulas de emagrecimento sem eficácia comprovada.

O relatório chegou à conclusão da combinação de duas dinâmicas. De um lado, as informações falsas se utilizaram de crises reais, como a das intoxicações por metanol, criando oportunidades para a circulação de boatos, falsos alertas e conteúdos manipulados sobre produtos de consumo cotidiano.

Canetas emagrecedoras Foto: Receita Federal/Divulgação

Por outro lado, antigas promessas de cura reaparecendo associadas à oferta de suplementos, fórmulas naturais e outros produtos apresentados como soluções simples para doenças complexas.

O documento avaliou, por fim, que o repertório da desinformação em saúde, não foi inteiramente substituído. Dessa forma, narrativas antigas foram adaptadas a novas crises, novas ferramentas tecnológicas e novos interesses comerciais.

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