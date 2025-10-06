A- A+

BALANÇO Metanol: casos suspeitos de intoxicação em Pernambuco sobem para 26; SES-PE investiga 4 mortes Do total em investigação, 14 pacientes seguem em acompanhamento em serviços de saúde

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) anunciou nesta segunda-feira (6) que recebeu a notificação de novos quatro casos suspeitos de intoxicação por metanol em Pernambuco.

As novas suspeitas são de pacientes residentes das cidades de Serrita, Jaboatão dos Guararapes e outros dois do Recife, com idades entre 20 e 54 anos, sendo uma do sexo feminino e três do sexo masculino.

Entre os casos que já estavam em investigação, um novo óbito foi registrado no município de Paudalho.

Até o momento, a SES-PE recebeu a notificação de 28 casos suspeitos de intoxicação por metanol. Dois casos já foram descartados após análise laboratorial.

Do total em investigação, 14 pacientes seguem em acompanhamento em serviços de saúde.

Confira a lista de investigações de intoxicação por metanol em Pernambuco:

Estado Município de residência Notificados Confirmados Descartados Em investigação PE Carpina 2 0 1 1 PE Caruaru 1 0 0 1 PE Cedro 1 0 0 1 PE Gravatá 1 0 1 0 PE João Alfredo 2 0 0 2 PE Lagoa do Ouro 1 0 0 1 PE Lajedo 3 0 0 3 PE Olinda 3 0 0 3 PE Recife 7 0 0 7 PE Paudalho 1 0 0 1 PE Mirandiba 1 0 0 1 PE Jupi 1 0 0 1 PE Jaboatão 1 0 0 1 PE Serrita 1 0 0 1 AL Maceió 1 0 0 1 SP São Paulo 1 0 0 1 Total 28 0 2 26

Fonte: CIEVS/SEVSAP

Como denunciar bebidas adulteradas

Em Pernambuco, os consumidores podem comunicar as autoridades sobre a suspeita de bebidas adulteradas por meio do telefone 181 ou pela plataforma digital do Denúncia Interativa, na página https://www.denunciainterativa.sds.pe.gov.br.

Além disso, caso o cidadão tenha realizado a compra de alguma bebida suspeita, ele poderá buscar a delegacia mais próxima.

>> Recife lança canal para denúncias de bebidas adulteradas com metanol

O órgão de segurança será responsável por realizar o encaminhamento do material para análise pericial.

