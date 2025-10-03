Sex, 03 de Outubro

metanol

Metanol em bebidas: saiba quais oferecem risco de adulteração

Especialista explica como o metanol entra nas bebidas alcoólicas

Bebidas falsificadasBebidas falsificadas - Foto: Sumaia Villela/Agência Brasil

O consumo de bebidas contaminadas com metanol tem causado intoxicações pelo Brasil. Investigações do Ministério da Justiça e Segurança Pública apontam que gin, uísque e vodca vendidos em bares e adegas estavam contaminados. Então, como garantir o que é seguro beber?

Cerveja e vinho também podem conter metanol?
De acordo com Thiago Correra, professor do Instituto de Química da Universidade de São Paulo (USP), o metanol pode aparecer de duas formas: naturalmente, durante a fermentação de frutas, ou por falhas no processo de destilação feita durante a produção, quando a fração inicial da destilação (“a cabeça”), rica em metanol, não é devidamente descartada.

Mas o grande perigo está na adulteração deliberada, quando criminosos adicionam metanol industrial para aumentar o teor alcoólico aparente de uma bebida — prática ilegal e extremamente tóxica.

Quais são as bebidas que oferecem risco de conter metanol?
Quando se pensa em produção de bebidas com metanol, aquelas que mais oferecem risco de conter metanol em níveis perigosos, segundo o Correra, são os destilados, como cachaça, aguardente, whisky, principalmente quando produzidos de forma clandestina.

O químico explica que, nas bebidas fermentadas, como o vinho, o metanol pode surgir naturalmente em pequenas quantidades, por causa da fermentação das cascas das frutas ricas em pectina, mas geralmente em níveis baixos e regulamentados.

— A cerveja, por sua vez, praticamente não apresenta risco, porque o processo de produção não gera metanol em quantidades relevantes. Além disso, não existiria ganho econômico ilegal em inserir o metanol — explica.

No entanto, Correra alerta que, se o metanol for adicionado propositalmente a um copo que será servido, qualquer bebida está sujeita a ser contaminada.
 

O que difere o metanol do etanol?
Tanto o metanol quanto o etanol (álcool encontrado nas bebidas alcoólicas comuns), são, visivelmente, iguais. Eles são incolores e os cheiros também são similares. Portanto, à primeira vista, não é possível diferenciá-los. E isso se torna ainda mais difícil caso o metanol seja adicionado a uma bebida.

Contudo, a maneira como interagem com o corpo humano é muito diferente. Enquanto o etanol é metabolizado em acetaldeído, rapidamente transformado em acetato e liberado por meio da urina, o metanol se converte dentro do corpo em formaldeído, também chamado de formol, e depois, em ácido fórmico — ambos tóxicos para humanos.

Passo a passo para evitar bebidas contaminadas com metanol
A pedido do GLOBO, a Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe) indica um passo a passo para garantir que a bebida alcoólica é segura:

Desconfie de preços muito baixos. Ofertas e promoções existem, mas, em se tratando das bebidas alcoólicas mais conhecidas e desejadas, existe uma média de preço de mercado. Compre em locais confiáveis.

Sintomas da intoxicação por metanol

