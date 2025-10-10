Metanol: estados e municípios recebem orientações para atendimentos

A- A+

O Ministério da Saúde informou nesta sexta-feira (10) que enviou nota técnica a estados e municípios com orientações atualizadas sobre o atendimento e a notificação de casos de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas.

Segundo a pasta, o documento atualiza critérios para confirmação de casos e detalha o fluxo de análise laboratorial, os procedimentos para solicitação de insumos e a notificação imediata ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs).

Conforme o texto, a partir de agora, a confirmação de casos com indicação de tratamento é baseada no histórico de ingestão de bebida alcoólica, no quadro clínico e em achados laboratoriais compatíveis.

Já para casos suspeitos, passa a ser considerado o período de persistência ou piora dos sintomas entre seis e 72 horas após a ingestão de bebida alcoólica.

O documento também traz definições de casos confirmados, descartados e em investigação e orienta sobre as regras para notificação imediata aos Cievs estaduais, que devem informar o Cievs nacional por meio do Disque-Notifica (0800-644-6645) e do e-Notifica.

“Mesmo com a notificação imediata, o registro no Sistema de Informação de Agravos de Notificação continua sendo obrigatório”, reforçou o ministério, em comunicado.

Fluxo laboratorial

A definição do laboratório responsável pelas análises, segundo a pasta, deve ser feita por cada estado, com prioridade para laboratórios da rede Centro de Informações Toxicológicas (CIATox) ou da Polícia Científica.

“Nos casos em que o estado não tiver capacidade para realizar as análises, as amostras devem ser enviadas para o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) do estado, que vai encaminhar o material para o CIATox-Campinas.”

A ministério informou ainda que, até o momento, 21 estados possuem fluxo definido para o encaminhamento e análise das amostras.

“O Brasil conta com 32 CIATox, centros de referência em toxicologia para orientação, diagnóstico e manejo de intoxicações, além de apoio à toxicovigilância e à ingestão de risco químico. Os estados que não têm CIATox, podem usar gratuitamente o serviço Disque-Intoxicação da Anvisa: 0800 722 6001,” explicou.

Antídotos

O Brasil recebeu, na quinta-feira (9), um lote com 2,5 mil unidades do antídoto fomepizol para reforçar o estoque estratégico do SUS destinado ao tratamento de intoxicações por metanol.

A distribuição, de acordo com a pasta, já foi iniciada, com 1,5 mil unidades enviadas aos estados. São Paulo foi o primeiro a receber um total de 288 unidades do medicamento em razão do elevado número de casos registrados.

A previsão é que os demais estados com ocorrências suspeitas também recebem o antídoto: Pernambuco (68 unidades), Paraná (84), Rio de Janeiro (120), Rio Grande do Sul (80), Mato Grosso do Sul (20), Piauí (24), Espírito Santo (28), Goiás (52), Acre (16), Paraíba (28) e Rondônia (16).

Em seguida, a distribuição será ampliada para todo o país. Além disso, mil ampolas, segundo o ministério, vão permanecer no estoque estratégico do governo federal.

Etanol

Também foram enviadas mais de 1,4 mil unidades de etanol farmacêutico, usado para reduzir a gravidade da intoxicação por metanol, para um total de 11 estados: Acre (30), Alagoas (60), Bahia (90), Ceará (120), Distrito Federal (90), Goiás (75), Mato Grosso do Sul (60), Paraná (360), Pernambuco (480), Rio Grande do Sul (60) e Rio de Janeiro (60).

Sinais e sintomas

O ministério reforçou que os sintomas de intoxicação por metanol podem demorar de seis a 72 horas para aparecer. Os sintomas iniciais incluem sensação de embriaguez que não passa, acompanhada de náuseas, vômitos, dor abdominal forte ou desconforto gástrico.

Já os sintomas neurológicos incluem dor de cabeça, tontura e confusão mental.

“Ao apresentar qualquer um desses sintomas, especialmente alterações visuais, após a ingestão de bebida alcoólica procure imediatamente o serviço de emergência mais próximo”, concluiu a pasta.

