Saúde

Metanol: mais quatro casos suspeitos são notificados em Pernambuco

Estado totaliza 84 notificações. Os novos casos são de Belém de São Francisco (1), Jaboatão dos Guararapes (2) e Serra Talhada (1)

Pernambuco teve mais de 80 casos suspeitos de intoxicação por metanol

A  Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) informou que, nesta terça-feira (21), foram notificados mais quatro novos casos com suspeitas de serem relacionados ao uso de metanol, associado ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas no estado.

Os novos casos são de Belém de São Francisco (1), Jaboatão dos Guararapes (2) e Serra Talhada (1). Todas as pessoas estão internadas. Assim, a pasta totaliza 84 notificações, sendo 80 de Pernambuco e 4 de outros estados (2 de São Paulo, 1 da Paraíba e 1 de Alagoas).

