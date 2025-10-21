Saúde
Metanol: mais quatro casos suspeitos são notificados em Pernambuco
Estado totaliza 84 notificações. Os novos casos são de Belém de São Francisco (1), Jaboatão dos Guararapes (2) e Serra Talhada (1)
A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) informou que, nesta terça-feira (21), foram notificados mais quatro novos casos com suspeitas de serem relacionados ao uso de metanol, associado ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas no estado.
Os novos casos são de Belém de São Francisco (1), Jaboatão dos Guararapes (2) e Serra Talhada (1). Todas as pessoas estão internadas. Assim, a pasta totaliza 84 notificações, sendo 80 de Pernambuco e 4 de outros estados (2 de São Paulo, 1 da Paraíba e 1 de Alagoas).