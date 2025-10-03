A- A+

MINISTRO DA SAÚDE Metanol: Padilha recomenda evitar consumo de destilados e reforça estoque de antídoto Até o momento, o Brasil tem 59 casos notificados por suspeita de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha anunciou um reforço nos estoques de etanol farmacêutico, antídoto utilizado no tratamento de pessoas intoxicadas por metanol em bebidas adulteradas, mas recomendou, durante entrevista exclusiva à Rádio Eldorado, que a população evite o consumo de bebidas alcoólicas destiladas.

Até o momento, o Brasil tem 59 casos notificados por suspeita de intoxicação por metanol após o consumo de destilados. Onze ocorrências já foram confirmadas. O Estado de São Paulo segue como o epicentro da crise, com 53 casos. Ainda há cinco ocorrências suspeitas em Pernambuco e uma no Distrito Federal. Uma morte foi confirmada e outras sete estão sendo apuradas em São Paulo.

O ministro também havia recomendado na quinta-feira (2) a população a evitar o consumo de bebidas destiladas em caso de desconhecimento da origem da fabricação.



"Evite, nesse momento, ingerir um produto destilado, sobretudo os incolores, que você não tenha absoluta certeza da origem dele", afirmou Padilha, reforçando não falar apenas na condição de ministro, mas também como médico.



"Não estou falando de um produto essencial para a vida das pessoas, um produto da cesta básica. É um produto que é objeto de lazer. Não faz problema nenhum na vida de ninguém evitar o consumo desses destilados", completou.

