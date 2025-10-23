BEBIDAS ADULTERADAS
Metanol: Pernambuco confirma nova morte por intoxicação
Caso está sendo conduzido pela Delegacia de Polícia de Salgueiro
Consumo de bebidas alcoólicas adulteradas tem causado intoxicação por metanol em vários estados brasileiros - Foto: Freepik/Reprodução
A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), em conjunto com a Secretaria de Defesa Social do estado, confirmou, na manhã desta quinta-feira (23), um novo óbito causado por intoxicação por metanol.
Além da morte, outro caso de intoxicação também foi confirmado. Com a atualização, o estado agora tem um total de cinco confirmações de intoxicação por metanol, sendo três mortes.
Os novos casos foram registrados no município de Salgueiro, no Sertão do estado. Segundo a SDS, a investigação está sendo conduzida pela Delegacia de Polícia de Salgueiro.
Confira o resumo dos casos de Pernambuco:
- Total de notificações: 83
- Total de casos descartados: 60
- Total de casos confirmados: 5
Situação dos pacientes em Pernambuco:
- 16 internados (8 descartados)
- 42 altas (2 confirmados e 35 descartados)
- 12 óbitos (3 confirmados e 5 descartados)
- 13 evadiram-se (12 descartados)