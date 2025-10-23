Qui, 23 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta23/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BEBIDAS ADULTERADAS

Metanol: Pernambuco confirma nova morte por intoxicação

Caso está sendo conduzido pela Delegacia de Polícia de Salgueiro

Reportar Erro
Consumo de bebidas alcoólicas adulteradas tem causado intoxicação por metanol em vários estados brasileirosConsumo de bebidas alcoólicas adulteradas tem causado intoxicação por metanol em vários estados brasileiros - Foto: Freepik/Reprodução

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), em conjunto com a Secretaria de Defesa Social do estado, confirmou, na manhã desta quinta-feira (23), um novo óbito causado por intoxicação por metanol

Além da morte, outro caso de intoxicação também foi confirmado. Com a atualização, o estado agora tem um total de cinco confirmações de intoxicação por metanol, sendo três mortes. 

Leia também

• Metanol: São Paulo tem sétima morte após consumo de bebita adulterada

• Metanol: mais quatro casos suspeitos são notificados em Pernambuco

• Canudo que detecta metanol: universidade brasileira desenvolve tecnologia

Os novos casos foram registrados no município de Salgueiro, no Sertão do estado. Segundo a SDS, a investigação está sendo conduzida pela Delegacia de Polícia de Salgueiro.

Confira o resumo dos casos de Pernambuco:

Situação dos pacientes em Pernambuco:

Reportar Erro

Veja também

Newsletter