Investigação Metanol: Pernambuco investiga mais um paciente do Recife, e notificações chegam a 29 Pasta também investiga quatro mortes

Pernambuco investiga mais um caso de intoxicação por metanol, desta vez em um homem de 57 anos morador do Recife, que está internado em um serviço de saúde da cidade.

Os dados atualizados foram divulgados no fim da manhã desta terça-feira (7), pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs/PE).

Agora, o estado totaliza 29 casos notificados de intoxicação por metanol, sendo dois desses casos já descartados (Gravatá e Carpina).

Segundo a SES-PE, oito pacientes permanecem sendo acompanhados em serviços de saúde e 14 já receberam alta hospitalar, incluindo os dois pacientes residentes em outros estados (São Paulo e Alagoas).

A pasta também investiga quatro mortes, sendo duas em Lajedo e uma em João Alfredo, ambos municípios do Agreste, e uma em Paudalho, na Mata Norte.

Três pacientes evadiram-se, abandonando o tratamento por conta própria, segundo informou a SES-PE. No mais recente balanço, a pasta apontou correção do município de residência de um dos casos notificados anteriormente.

"Um dos casos, notificado como sendo do Recife, passa a ser contabilizado para cidade de Flores, localidade de residência do caso suspeito notificado", afirmou a SES-PE.



Até o momento, nenhum caso foi confirmado no estado.

Confira tabela com notificações por cidades de Pernambuco:

Fonte: Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE)

