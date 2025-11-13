A- A+

SERTÃO Mulher morre após ingerir uísque com suspeita de intoxicação por metanol em Petrolina SES-PE atualizou boletim de casos no estado, que agora acumula 110 notificações

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) atualizou o número de casos possíveis e confirmados de intoxicação por metanol no estado.

De acordo com a pasta, foram notificados, na quarta-feira (12), seis novos casos suspeitos, com uma morte, após ingestão de bebidas adulteradas. Esse óbito aconteceu em Petrolina, no Sertão.

De acordo com a Prefeitura de Petrolina, foram registrados três casos na cidade, sendo duas mulheres e um homem. Os três teriam ingerido uísque vindo de outra cidade. Uma das mulheres não resistiu e morreu.

Segundo a Prefeitura de Petrolina, a Secretaria de Saúde e a Agência Municipal de Vigilância Sanitária foram acionados após o registro de três pessoas intoxicadas por bebidas alcoólicas, sendo duas mulheres e um homem. Todos teriam ingerido uísque vindo de outra cidade.

O novo boletim da SES-PE indica registros nas cidades de Petrolina (dois casos – sendo um internado e um óbito), Juazeiro/BA (um caso – internado), Serrita (dois casos – ambos internados) e Abreu e Lima (um caso – internado),

A SES-PE agora totaliza 110 notificações, sendo 105 em Pernambuco e cinco em outros estados (dois em São Paulo, um na Paraíba, um em Alagoas e um na Bahia).

Petrolina investiga suspeitas

Equipes de Vigilância Epidemiológica e de Vigilância Sanitária investigam a procedência das bebidas, causa da morte e acompanham a evolução dos pacientes internados.

“A ingestão ocorreu na segunda-feira (10). Na terça-feira (11) o homem apresentou sintomas compatíveis com intoxicação, como vômito e visão turva. Ele foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, devido ao agravamento do quadro, transferido para o Hospital Universitário (HU), onde permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)”, explica a nota.

Já na madrugada desta quarta-feira (12), conforme diz ainda o comunicado, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender uma ocorrência de possível intoxicação alcoólica no bairro Henrique Leite.

Ao chegar ao local, a equipe constatou que uma jovem já estava sem vida. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) para necropsia, para confirmar se a causa da morte está relacionada à intoxicação por metanol.

“A terceira vítima só procurou o serviço de saúde na manhã desta quarta-feira (12). Os primeiros atendimentos ocorreram na UPA, e em seguida ela foi encaminhada para o Hospital Universitário, onde segue em acompanhamento. Os três casos estão sendo investigados pelos órgãos municipais e pela Polícia Científica. Todos estão sendo tratados como casos suspeitos de intoxicação por metanol. Até o momento, não há confirmação de nenhum caso em Petrolina”, finaliza o município.

Situação dos pacientes em Pernambuco, segundo a SES-PE

12 internados (cinco descartados);

57 altas (dois confirmados e 54 descartados);

21 óbitos (três confirmados e 13 descartados);

15 evadiram-se (15 descartados).

