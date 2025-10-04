A- A+

BEBIDAS ADULTERADAS Metanol: Procon-PE apreende garrafas de bebidas destiladas com suspeita de irregularidades Fiscalização foi realizada neste sábado e mais de 20 estabelecimentos são notificados

O Procon-PE notificou 23 estabelecimentos pela venda de bebidas destiladas com suspeitas de irregularidades ou produtos vencidos. A ação, realizada neste sábado (4), envolveu a fiscalização em 30 pontos de venda de bebidas alcoólicas.

De acordo com o Procon-PE, a ação resultou no descarte de 24 unidades de produtos vencidos.

Os fiscais do órgão também apreenderam 30 garrafas de bebidas destiladas com suspeita de irregularidades, além de lacres que, também, estavam com indícios de irregularidades.

Na ocasião, foi coletada uma garrafa de cada tipo de bebida que apresentou irregularidade para ser encaminhada para a Vigilância Sanitária para que sejam tomadas as devidas providências.

Segundo o Procon-PE, os estabelecimentos têm cinco dias úteis para apresentar as notas fiscais das compras das bebidas destiladas, contando a partir da próxima segunda-feira (06).

O Procon-PE pede que a população denuncie os casos de irregularidade por meio do seguinte e-mail: [email protected].

