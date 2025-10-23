A- A+

BEBIDAS ADULTERADAS Metanol: São Paulo tem sétima morte após consumo de bebita adulterada País acumula dez óbitos e 53 casos confirmados de contaminação

Um jovem de 25 anos morreu após ingerir bebida alcoólica adulterada com metanol. O óbito aconteceu em 23 de setembro, em Osasco, região metropolitana de São Paulo, tornando-se o sétimo no estado, desde que começaram a surgir os casos, no final de setembro

O caso foi divulgado no último boletim liberado pelo governo paulista, nesta terça-feira (22).

O estado de São Paulo é o mais afetado por este tipo de intoxicação. São 42 ocorrências confirmadas, sendo três mortes na capital: um homem de 54 anos, um de 46 e outro de 45. Há ainda uma mulher de 30 anos, de São Bernardo do Campo; dois homens de 23 e 25 anos, de Osasco; e um homem de 37 anos, de Jundiaí.

Desde o mês passado, o Brasil já acumula dez mortes confirmadas por ingestão de bebidas contaminadas com metanol, segundo o Ministério da Saúde.

Além das sete em São Paulo, Pernambuco teve dois óbitos e o Paraná registrou um. Outros onze casos estão sob investigação nos estados de em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Paraíba.

Os casos de intoxicação confirmados em todo o país chegam a 53. Vinte e oito mortes suspeitas foram descartadas.

Há confirmação de casos de intoxicação no Paraná (6), Pernambuco (3), Rio Grande do Sul (1) e Mato Grosso (1). Outras 59 ocorrências estão sob análise em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Pernambuco, Piauí, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins.

Sintomas

Os principais sinais de intoxicação por metanol são visão turva, desconforto gástrico e quadros de gastrite.

No caso do aparecimento desses sinais, é necessário procurar a unidade de atendimento mais próxima de casa. A intoxicação por metanol pode causar cegueira irreversível e óbito.

Emergência médica

A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade. A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos (como formaldeído e ácido fórmico), que podem levar à morte.

Os principais sintomas da intoxicação são: visão turva ou perda de visão (podendo chegar à cegueira) e mal-estar generalizado (náuseas, vômitos, dores abdominais, sudorese).

Em caso de identificação dos sintomas, buscar imediatamente os serviços de emergência médica e contatar pelo menos uma das instituições a seguir:

Disque-Intoxicação da Anvisa: 0800 722 6001

CIATox da sua cidade para orientação especializada (veja a lista aqui);

É importante identificar e orientar possíveis contatos que tenham consumido a mesma bebida, recomendando que procurem imediatamente um serviço de saúde para avaliação e tratamento adequado.

A demora no atendimento e na identificação da intoxicação aumenta a probabilidade do desfecho mais grave, com o óbito do paciente.

