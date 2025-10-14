A- A+

Saúde Metanol: SUS recebe doação de 11,5 mil frascos de etanol farmacêutico, antídoto usado em intoxicação Cerca de 10,3 mil serão distribuídos ainda nesta terça-feira (14)

O Ministério da Saúde recebeu a doação de 11,5 mil frascos de etanol farmacêutico da empresa brasileira Cristália nessa segunda-feira (13). Segundo a pasta, 10,3 mil unidades serão distribuídas para diversas capitais do país ainda nesta terça-feira (14).

Na última sexta-feira (11), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou que os frascos fossem produzidos para que fossem usados como antídoto em casos de intoxicação por metanol. O etanol farmacêutico é uma opção que pode ser utilizada já na suspeita de o paciente estar intoxicado, sem ser necessária a confirmação.

Até o dia 13, foram registrados 32 casos confirmados em São Paulo (28), Paraná (3) e Rio Grande do Sul (1). Outros 181 seguem sendo investigados. Quanto aos óbitos, 5 foram confirmados no estado de São Paulo e outros 9 seguem em investigação em São Paulo, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e no Ceará.

“A doação reforça o estoque estratégico do Ministério, garantindo apoio aos estados e atendimento a todas as pessoas que necessitam de cuidado. A nossa atuação segue a ciência e as orientações dos especialistas”, afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Os frascos doados serão somados aos às 4,3 mil unidades entregues pelos hospitais universitários federais, em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), que já estão disponíveis nas unidades de referência dos estados.

"A administração ocorre exclusivamente sob prescrição e monitoramento médico, em ambiente de saúde. A população não deve adquiri-lo por conta própria", ressalta o Ministério da Saúde, em comunicado.

