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CONTEÚDO DE MARCA MetaTrader 5: o que é a plataforma e o que verificar antes de escolher um broker MT5 Descubra como o MetaTrader 5 pode ser uma ferramenta poderosa para investidores, garantindo decisões informadas e seguras no Brasil

O MetaTrader 5, conhecido como MT5, é um dos programas de negociação mais usados no mundo. Ele mostra gráficos, envia ordens e permite rodar robôs de investimento. Mas o MT5 é só uma ferramenta. Quem decide o que você pode negociar, em que condições e com que proteção é a instituição que oferece a plataforma.

Para quem mora no Brasil, essa diferença pesa muito. A mesma tela pode servir para operar minicontratos na B3 por meio de uma corretora autorizada ou para operar CFDs com uma empresa estrangeira que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) considera irregular no país. Antes de escolher um broker MT5, é preciso saber de que lado você está.

O que o MT5 faz, na prática

O MT5 é desenvolvido pela MetaQuotes e distribuído por corretoras, que o configuram com seus próprios produtos e preços. Entre os recursos mais usados estão:

gráficos com vários intervalos de tempo e indicadores técnicos prontos;

ordens a mercado, ordens pendentes, stop loss e take profit;

robôs de negociação, chamados Expert Advisors, que executam estratégias automaticamente;

testador de estratégias para simular regras com dados históricos.

O programa chegou ao mercado brasileiro por meio de corretoras locais. Em 2017, a própria MetaQuotes noticiou que a ModalMais passaria a oferecer o MT5 aos seus clientes, com foco em quem opera ativamente e usa robôs.

O que a CVM diz sobre CFDs e Forex

Muitos brokers internacionais usam o MT5 para oferecer contratos por diferença (CFDs), inclusive sobre moedas, o chamado Forex. Um CFD é um contrato em que você ganha ou perde a variação de preço de um ativo sem possuí-lo, normalmente com alavancagem.

A posição da CVM é direta. Ao lançar a versão atualizada da sua cartilha sobre CFD e Forex, em outubro de 2024, a autarquia afirmou que não há, no momento, qualquer oferta autorizada de CFD e Forex no Brasil. A cartilha acrescenta que uma licença de regulador estrangeiro não dá a uma instituição o direito de captar investidores brasileiros.

As consequências para o investidor são concretas:

Ponto Corretora autorizada pela CVM operando na B3 Broker estrangeiro oferecendo CFDs a brasileiros Autorização no Brasil Sim, CVM e Banco Central

Não há oferta autorizada, segundo a CVM Contraparte Câmara da B3 O próprio broker Proteções locais Suitability, segregação de recursos, Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos Não se aplicam Onde reclamar Corretora, B3 e CVM Regulador estrangeiro, quando houver

A alavancagem e o risco de perder tudo

A alavancagem permite controlar uma posição muito maior do que o dinheiro depositado. A cartilha da CVM dá um exemplo: com margem de 1% sobre uma posição de 100 mil dólares, uma queda de apenas 1% consome todo o valor depositado.

Algumas páginas de brokers internacionais anunciam alavancagem dinâmica que chega a centenas ou milhares de vezes o depósito. Na Europa e na Austrália, os reguladores limitam a alavancagem de clientes de varejo a 30 vezes nos principais pares de moedas justamente para conter esse risco.

Como escolher com segurança

A mesma plataforma é usada por corretoras internacionais. Uma página típica de broker MT5 descreve CFDs de câmbio, metais, índices e criptomoedas, robôs e alavancagem dinâmica. Para quem vive no Brasil, a recomendação da CVM é verificar se a instituição é autorizada e supervisionada pela CVM e pelo Banco Central antes de enviar qualquer valor.

Na prática, vale seguir alguns passos:

Consultar no site da CVM os alertas de atuação irregular e os atos declaratórios conhecidos como stop orders. Conferir se a corretora aparece entre as instituições autorizadas a operar no país. Desconfiar de promessas de lucro alto com pouco risco e de contatos insistentes por WhatsApp ou redes sociais. Se o objetivo é operar com alavancagem, avaliar os minicontratos futuros da B3, que contam com autorização da CVM e contraparte central, como a própria cartilha sugere.

Perguntas frequentes

Usar o MT5 é ilegal no Brasil?

Não. O MT5 é apenas um programa, e corretoras brasileiras autorizadas o oferecem para operar na B3. O problema está na oferta de CFDs e Forex por instituições sem autorização da CVM.

Uma licença estrangeira não basta?

Segundo a CVM, não. A autorização de um regulador de outro país não garante o direito de intermediar valores mobiliários no Brasil.

Posso operar minicontratos de índice e dólar pelo MT5?

Sim, desde que por meio de uma corretora brasileira autorizada que ofereça a plataforma. Mesmo assim, a alavancagem dos contratos futuros também pode gerar perdas rápidas.

Conclusão

O MT5 é uma boa ferramenta, mas não diz nada sobre a segurança de quem está do outro lado da tela. Antes de escolher um broker MT5, confirme se ele é autorizado a atender investidores no Brasil, entenda como a alavancagem funciona e invista apenas o que pode perder. Para quem mora no país, operar por uma corretora autorizada na B3 é o caminho que mantém as proteções da regulação local.

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