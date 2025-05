A- A+

meteorologia Meteorologia diz que frio será mais intenso no sul do país Há a possibilidade de neve na serra gaúcha e catarinense

A chegada de uma frente fria entre a próxima terça-feira (27) e quarta-feira (28) deve causar queda na temperatura nos estados da região Sul e também em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com possibilidade de atingir ainda estados das regiões norte e sudeste.

Segundo informou, hoje (23), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o ar frio bem intenso pode favorecer a ocorrência de neve em áreas das serras gaúcha e catarinense na quinta-feira (29).

"O choque das massas de ar quente e frio - favorecido pelo avanço do sistema frontal - poderá provocar, inicialmente, tempo severo nos estados do Sul e áreas entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Além da chuva, haverá queda brusca das temperaturas sobre essas áreas", informou o Inmet.

A frente fria deve chegar inicialmente no Rio Grande do Sul, avançando depois sobre a região podendo resultar em temperaturas negativas.

Frio na região sul

A expectativa é de temperaturas mínimas em torno dos 3°C a 5°C negativos em áreas dos estados do sul, a partir da terça-feira, quando aumentará também a condição para geada ampla em áreas do sul do país. A condição de geada pode atingir também áreas do sul do Mato Grosso do Sul.

O instituto informou ainda que a massa de ar frio pode chegar a Rondônia, Acre e ao sul/sudoeste do Amazonas. Um anticiclone presente na retaguarda da frente fria poderá empurrar o frio para latitudes mais baixas. Essa ação deve gerar frio mais intenso.

Além disso, ainda na quinta-feira, há a possibilidade de quedas nas temperaturas em áreas de São Paulo e do sul do Rio de Janeiro.

