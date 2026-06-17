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MOBILIDADE Metrô: com trem a menos, usuários da Linha Sul enfrentam intervalos maiores nesta quarta (17) O problema, segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), foi um trem que apresentou problemas nas portas na Estação Recife, por volta das 6h, e precisou ser recolhido

Os passageiros que precisavam da Linha Sul do Metrô do Recife para se deslocarem pela região enfrentaram intervalos maiores entre as viagens na manhã desta quarta-feira (17), um dos horários de pico do modal.

O problema, segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), foi um trem que apresentou problemas nas portas na Estação Recife, por volta das 6h, e precisou ser recolhido.

"Esse fato desregulou a via férrea. Com isso, intervalos chegam até 30 minutos. Essa regulação demora mais de uma hora para normalizar, porque fica com um espaço grande entre os trens até a injeção de uma nova composição que vem da Linha Centro", completou a CBTU, em contato com a reportagem.

Segundo a CBTU, os intervalos de 30 minutos vão seguir até às 17h, segundo horário de pico do dia. Questionada pela reportagem, a companhia informou que a expectativa é de que a manutenção tenha entregado a composição da Linha Centro para a Linha Sul e que a operação seja normalizada até lá.

'Vida útil da Linha Sul'

Ainda segundo a CBTU, o caso "mostra o problema da vida útil dos trens da Linha Sul", utilizada por cerca de 60 mil passageiros por dia. Somente na semana passada, o serviço precisou ser paralisado duas vezes por trens descarrilhados.

O primeiro foi na terça-feira (9), entre as estações Recife e Joana Bezerra. Passageiros chegaram a descer do veículo e andar nos trilhos até a estação mais próxima. A operação integral só foi retomada na quarta-feira (10).

O segundo descarrilhamento foi no último sábado (13), entre as estações Alto do Céu e Curado. O veículo operava no Ramal Camaragibe. O serviço reestabelecido no mesmo dia, poucas horas depois.

Morte de trabalhador no Metrô

Ainda na última semana, um funcionário da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) morreu após ser eletrocutado enquanto trabalhava na manutenção da rede aérea do Metrô do Recife.

Tiago Barbosa dos Santos, de 40 anos, funcionário da CBTU que morreu eletrocutado no Metrô do Recife. - Foto: Sindmetro-PE/Cortesia

Tiago Barbosa dos Santos, de 40 anos, recebeu uma descarga elétrica fatal entre as estações Tejipió e Coqueiral, na Zona Oeste da capital pernambucana, na madrugada da quinta-feira (11). O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) chegou a enviar viaturas ao local, mas, ao chegarem, encontraram o trabalhador já sem vida.



A morte de Tiago foi a primeira de um funcionário da CBTU desde o início da operação no Recife, que funciona há 42 anos. Apesar do caso, na sexta (12), o Metrô funcionou normalmente.

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