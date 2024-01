Metrô de Nova York: ao menos 19 pessoas ficam feridas após colisão entre vagões

Pelo menos 24 pessoas ficaram feridas após uma colisão entre dois vagões do metrô de Nova York na tarde desta quinta-feira, no Upper West Side. Segundo fontes ouvidas pelo New York Post, um dos elementos da composição chegou a descarrilar após o impacto.

Uma das composições do metrô seguia em direção ao norte e estava lotado de passageiros, pouco depois das 15h quando colidiu em um metrô de trabalho do Metropolitan Transportation Authority (MTA), que estava vazio e realizava troca de faixa no momento do acidente.

#BREAKING: Two subways Trains have Collided causing a derailment⁰⁰#Manhattan | #NewYork⁰⁰Numerous emergency personnel and other agencies are currently on the scene after two subway trains collided, causing a portion of one train to derail in 96th/Broadway in Upper West… pic.twitter.com/1Cl7pqoNvs