ENEM DOS CONCURSOS Metrô do Recife terá operação normal no próximo domingo (5), dia do Concurso Nacional Unificado Linhas Centro e Sul estarão abertas para garantir mobilidade dos participantes do CNU

O Metrô do Recife irá operar normalmente no próximo domingo (5), em razão da realização das provas do Concurso Nacional Unificado (CNU). O anúncio foi feito pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

As Linhas Centro e Sul funcionarão das 5h às 23h.

"A medida tem como objetivo garantir maior comodidade e acessibilidade aos candidatos que irão participar do exame", informou a CBTU.

O Metrô do Recife está sem funcionar aos domingos desde o começo de setembro do ano passado. Segundo a CBTU, a paralisação é feita para obras de manutenção corretiva da via e todos os demais sistemas das linhas eletrificadas.

Desde então, o metrô opera aos domingos apenas em situações pontuais, como eleições, provas do Enem, fim de ano, Carnaval e Dia das Mães.

Enem dos Concursos

Pernambuco tem 38.280 inscritos na segunda edição do CNU, de um total de 761.528 candidatos em todo o Brasil. O certame oferta 3.652 vagas em 32 órgãos da administração pública federal.

As provas do próximo domingo serão das 13h às 18h para candidatos de nível superior e das 13h às 16h30 para inscritos de nível intermediário.

No estado, as provas serão aplicadas no Recife e em Caruaru, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Garanhuns, Petrolina e Serra Talhada.

