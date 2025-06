A- A+

MOBILIDADE Metrô do Recife: após parar por árvore envergar na rede aérea, ramal Camaragibe volta a funcionar Segundo a CBTU, estações foram reabertas às 6h desta sexta-feira (6)

O ramal Camaragibe da Linha Centro do Metrô do Recife voltou a funcionar às 6h desta sexta-feira (6), uma hora após o horário normal de início da operação.

O ramal foi paralisado, na quinta-feira (5), por conta da envergadura de uma árvore por cima da rede aérea.

Inicialmente, durante a manhã, todos os trens com saída da Estação Recife estavam seguindo para o ramal Jaboatão. Depois, à tarde, o ramal Camaragibe foi totalmente paralisado, com estações fechadas.

Equipes da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) trabalharam ao longo da quinta-feira para retirar os galhos e restabelecer a operação do sistema.

O ramal Jaboatão da Linha Centro e a Linha Sul seguem funcionando normalmente.

Concessão

O Metrô do Recife será entregue à iniciativa privada, em um contrato de parceria de 30 anos. A autorização da concessão foi publicada no Diário Oficial da União de 22 de maio.

Segundo o texto da decisão, assinada pelo ministro das Cidades e presidente do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI), Rui Costa, antes da concessão, os bens imóveis e ativos necessários para o funcionamento do metrô serão transferidos para o Governo de Pernambuco.

O processo de transferência de gestão, operação e manutenção da rede metroferroviária da Região Metropolitana do Recife (RMR), acrescenta a resolução, será feito através de licitação conduzida pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Atualmente, o Metrô do Recife, em operação desde 1985, é administrado pela Superintendência de Trens Urbanos do Recife (Metrorec), entidade vinculada à Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), uma empresa estatal federal ligada ao Ministério das Cidades.

Cerca de 138 mil passageiros usam o Metrô do Recife por dia, sendo 80 mil na Linha Centro, 55 mil na Linha Sul e 2,6 mil na Linha Diesel, de acordo com dados da CBTU Recife.

Veja também