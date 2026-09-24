Metrô do Recife: árvore é retirada e Linha Centro deve ser retomada ao meio-dia desta quinta (24)
Operação, no entanto, será em via singela entre as estações Werneck e Coqueira
A árvore que caiu em uma rede aérea e provocou o fechamento da Linha Centro do Metrô do Recife na manhã desta quinta-feira (24) foi retirada pelas equipes de manutenção.
Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a previsão é de retomada do serviço ao meio-dia. A operação, no entanto, será em via singela - quando apenas uma via é utilizada pelos trens nos dois sentidos - entre as estações Werneck e Coqueiral. Isso deve aumentar o tempo de espera dos passageiros.
"Os técnicos continuarão trabalhando ao longo do dia para a normalização total do sistema", completou a CBTU.
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Serviço paralisado
Tudo aconteceu por conta da queda de uma árvore sobre a rede aérea entre as estações Barro e Tejipió, durante a madrugada. Segundo a CBTU, o incidente danificou toda a estrutura de alimentação entre os terminais. A expectativa inicial era de retomada do serviço apenas no fim do dia, mas os técnicos conseguiram finalizar a retirada ainda pela manhã.
Cerca de 80 mil passageiros utilizam a Linha Centro do Metrô do Recife por dia. Com isso, a nova paralisação deve provocar grandes transtornos para quem depende do serviço para se deslocar.
Linhas emergenciais e reforços de ônibus
Para oferecer uma outra opção para parte desses passageiros, o Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM) montou um esquema especial de ônibus para o dia.
Foram ativadas três linhas emergenciais:
- 238 TI Jaboatão/TI Barro;
- 858 TI Joana Bezerra/TI Afogados/TI Barro;
- 2481 TI Camaragibe/TI TIP.
Também foram reforçadas as linhas:
- 200 TI Jaboatão (Parador);
- 2450 TI Camaragibe (Centro).
Linha Centro fechará uma hora mais cedo
As estações que atendem a Linha Centro do Metrô do Recife fecharão uma hora mais cedo, às 22h, a partir da próxima segunda-feira (28). As demais linhas do Modal, como a Sul, seguem fechando normalmente às 23h.
Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a medida será necessária por conta de serviços de substituição dos telhados das Estações Afogados e Joana Bezerra.
A previsão de normalização do funcionamento não foi informada. A CBTU afirmou apenas que "o horário reduzido de funcionamento será mantido até a conclusão dos serviços".