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MOBILIDADE Metrô do Recife: árvore é retirada e Linha Centro deve ser retomada ao meio-dia desta quinta (24) Operação, no entanto, será em via singela entre as estações Werneck e Coqueira

A árvore que caiu em uma rede aérea e provocou o fechamento da Linha Centro do Metrô do Recife na manhã desta quinta-feira (24) foi retirada pelas equipes de manutenção.

Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a previsão é de retomada do serviço ao meio-dia. A operação, no entanto, será em via singela - quando apenas uma via é utilizada pelos trens nos dois sentidos - entre as estações Werneck e Coqueiral. Isso deve aumentar o tempo de espera dos passageiros.

"Os técnicos continuarão trabalhando ao longo do dia para a normalização total do sistema", completou a CBTU.

Serviço paralisado

Tudo aconteceu por conta da queda de uma árvore sobre a rede aérea entre as estações Barro e Tejipió, durante a madrugada. Segundo a CBTU, o incidente danificou toda a estrutura de alimentação entre os terminais. A expectativa inicial era de retomada do serviço apenas no fim do dia, mas os técnicos conseguiram finalizar a retirada ainda pela manhã.

Cerca de 80 mil passageiros utilizam a Linha Centro do Metrô do Recife por dia. Com isso, a nova paralisação deve provocar grandes transtornos para quem depende do serviço para se deslocar.

Linha Centro do Metrô do Recife amanhace fechada nesta quinta (24) após árvore cair sobre rede aérea. - Foto: CBTU/Divulgação

Linhas emergenciais e reforços de ônibus

Para oferecer uma outra opção para parte desses passageiros, o Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM) montou um esquema especial de ônibus para o dia.



Foram ativadas três linhas emergenciais:

238 TI Jaboatão/TI Barro;

858 TI Joana Bezerra/TI Afogados/TI Barro;

2481 TI Camaragibe/TI TIP.

Também foram reforçadas as linhas:

200 TI Jaboatão (Parador);

2450 TI Camaragibe (Centro).

Linha Centro fechará uma hora mais cedo

As estações que atendem a Linha Centro do Metrô do Recife fecharão uma hora mais cedo, às 22h, a partir da próxima segunda-feira (28). As demais linhas do Modal, como a Sul, seguem fechando normalmente às 23h.



Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a medida será necessária por conta de serviços de substituição dos telhados das Estações Afogados e Joana Bezerra.



A previsão de normalização do funcionamento não foi informada. A CBTU afirmou apenas que "o horário reduzido de funcionamento será mantido até a conclusão dos serviços".

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