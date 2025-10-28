A- A+

Mobilidade Metrô do Recife: Sindmetro-PE convoca assembleia para discutir indicativo de greve A Assembleia Geral Extraordinária ocorre nesta quinta-feira (30), na Estação Central do Metrô do Recife; metroviários cobram sobre estado do transporte metropolitano

O Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE) convocou a categoria para a realização de uma Assembleia Geral Extraordinária nesta quinta-feira (30), na Estação Central do Metrô do Recife, no bairro de São José.

De acordo com o sindicato, a assembleia tem como objetivo deliberar sobre um possível indicativo de greve, discutir a segurança dos usuários e cobrar a liberação imediata de recursos federais para melhorias urgentes no sistema de transporte.

O indicativo de greve é quando uma paralisação tem data marcada e busca pressionar uma negociação antes desse prazo. A possibilidade da deflagração imediata de uma greve deve ser decidida pela categoria.

Os trabalhadores destacam que a convocação ocorre após um trem da Linha Centro pegar fogo entre as estações Curado e Alto do Céu, no último sábado (25).

Falhas na operação

Três dias após o incidente, a Linha Camaragibe segue paralisada. Ainda não há previsão de retorno. O Metrô do Recife vem apresentando diversas falhas na operação nos últimos anos.

O Sindmetro-PE alerta que o episódio do último sábado (25) reflete a situação crítica do equipamento.

“O que ocorreu no sábado é reflexo direto da negligência com o transporte sobre trilhos em Pernambuco. Não podemos esperar que uma tragédia aconteça para que medidas concretas sejam tomadas”, ressaltou o sindicato por meio de nota.

