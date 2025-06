A- A+

Inclusão Metrô do Recife celebra orgulho com a 1ª Feira da Diversidade LGBTQIAP+ A ação será realizada nesta sexta-feira (27) na Estação Central do Recife, entre 13h às 20h

Para celebrar o Dia Internacional do Orgulho LGBT, que ocorre anualmente no dia 28 de junho, a Estação Central do Metrô do Recife, no bairro de São José, recebe a 1ª Feira da Diversidade LGBTQIAP+ nesta sexta-feira (27), de 13h às 20h.

A iniciativa é promovida pelo Sindicato dos Metroviários de Pernambuco e articulada pela Diretoria de Gêneros e Raças, integrando a Semana LGBTQIAP+ da gestão.

A feira incluirá exposições culturais, apresentações artísticas e estandes de empreendimentos baseados na economia solidária.

Produtos temáticos e artesanais também serão comercializados para priorizar o protagonismo de pessoas LGBTQIAP+ e a inclusão de grupos historicamente marginalizados.

A programação ainda contará com uma série de serviços para cuidados de saúde, como vacinação, teste rápido contra o HIV e auriculoterapia e de beleza para os participantes, com limpezas de pele.

Além disso, serão promovidas ações de cidadania e consultoria jurídica.

O evento é gratuito e aberto ao público.



