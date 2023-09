A- A+

PAGAMENTO DO BILHETE Metrô do Recife começa a receber via Pix; saiba quais estações está funcionando com esse sistema Pelo menos 11 estações passam a receber pagamento das passagens através do PIX

Onze estações do metrô do Recife passam a operar com mais uma opção de pagamento de passagens pelos usuários, através do Pix.

A novidade, inicialmente implantada na Estação Werneck, foi estendida para Recife, Joana Bezerra, Afogados, Jaboatão, Rodoviária, Camaragibe, Aeroporto, Antônio Falcão, Prazeres e Cajueiro Seco.

Para fazer uso do Pix na compra das passagens, basta que o usuário tenha cadastrado a chave em conta bancária ou em outros tipos de instituições financeiras para, a partir de então, efetuar o pagamento via QR Code disponível em máquinas localizadas nas estações de trem.

Demais estações

O intuito é de que, nos próximos 30 dias, o serviço de pagamento esteja disponível também nas demais estações do metrô da cidade.



Para o gerente regional Financeiro da Companhia Brasileira de Transportes Urbanos - CBTU Recife, Rafael Toscano, o avanço na forma de pagamento visa a contribuir com a redução do uso de dinheiro em espécie nas estações.



"Isso faz com que o custeio seja reduzido, sobretudo para que nossa empresa possa alocar orçamento em diversas necessidades latentes de operação e manutenção do sistema", complementa o gerente.

