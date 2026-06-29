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MOBILIDADE Metrô do Recife: Crea-PE reúne propostas para privatização e promove seminário nesta terça (30) Objetivo, segundo o conselho, é trazer um olhar para o cenário de sucateamento e abandono do modal

Um seminário realizado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (Crea-PE) vai debater a privatização do Metrô do Recife nesta terça-feira (30).

O evento, que ocorre das 15h às 18h no auditório da Federação das Indústrias de Pernambuco (Fiepe), em Santo Amaro, área central do Recife, trará sete propostas prioritárias para o processo de concessão.

O objetivo, segundo o conselho, é trazer um olhar para o cenário de sucateamento e abandono do Metrô do Recife.

"As recomendações são frutos de uma análise detalhada realizada por engenheiros especialistas em mobilidade do Comitê Tecnológico Permanente (CTP) do Crea-PE. O grupo avaliou o modelo de concessão estruturado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes) em parceria com o governo federal", afirmou o Crea-PE.

As sugestões do conselho já foram formalmente encaminhadas à União por meio de consulta pública. Veja todas abaixo:

1. Expansão da rede: necessidade de ampliação do sistema metroviário na Região Metropolitana do Recife (RMR).



necessidade de ampliação do sistema metroviário na Região Metropolitana do Recife (RMR). 2. Integração de licitações: correção da falta de vínculo entre a concessão do metrô e a licitação dos cinco lotes restantes do Sistema de Transporte Público de Passageiros (STPP/RMR).



correção da falta de vínculo entre a concessão do metrô e a licitação dos cinco lotes restantes do Sistema de Transporte Público de Passageiros (STPP/RMR). 3. Aporte financeiro: revisão dos recursos previstos para a recuperação da infraestrutura atual (material rodante, obras de arte especiais e rede aérea), considerados insuficientes.



revisão dos recursos previstos para a recuperação da infraestrutura atual (material rodante, obras de arte especiais e rede aérea), considerados insuficientes. 4. Sustentabilidade: inclusão de metas para o uso de energia limpa na operação.



inclusão de metas para o uso de energia limpa na operação. 5. Subsídios estaduais: definição do suporte financeiro do governo de Pernambuco após a saída do governo federal do processo.



definição do suporte financeiro do governo de Pernambuco após a saída do governo federal do processo. 6. Cronograma acelerado: antecipação do calendário previsto para a execução dos investimentos.



antecipação do calendário previsto para a execução dos investimentos. 7. Gestão do sistema-tronco: fortalecimento do gerenciamento do sistema tronco-alimentador, destacando o Consórcio Grande Recife como solução de eficiência.

Programação e como participar

A abertura do seminário será conduzida pelo presidente do Crea-PE, Adriano Lucena, e pelo presidente da Fiepe, Bruno Veloso.

"Essa é uma pauta urgente e de suma importância que o Crea-PE acompanha de perto. Nossa contribuição é técnica, fundamentada na engenharia, e visa garantir uma mobilidade segura e sustentável para a população", afirmou Lucena.

O encontro contará com três palestras principais ministradas por autoridades do setor: Marcelo Bruto, secretário Executivo de Parceria e Projetos Estratégicos do governo de Pernambuco; Matheus Freitas, presidente do Grande Recife Consórcio de Transportes; e Maurício Pina, engenheiro civil e membro do CTP.

A mesa de debates terá a participação dos engenheiros civis Carlos Fernando Xavier e Fernandha Batista, ambos integrantes do comitê do Crea-PE. A mediação será feita por Roberto Muniz, coordenador-adjunto do CTP. O público presente também poderá participar com perguntas e considerações sobre o tema.

Para participar, é preciso se inscrever por meio de um formulário online. O processo é gratuito.

Privatização do Metrô

A privatização do Metrô do Recife foi autorizada pelo governo federal em maio do ano passado. Inicialmente, o projeto englobaria 11 composições, considerando as seis do Metrô de BH, em Minas Gerais, e mais cinco da da Trensurb, do Rio Grande do Sul.

Após avaliação técnica, no entanto, foi constatado que apenas uma das seis composições está em condições operacionais. Esse trem chegou à capital pernambucana no último 20 de maio, e segue em fase de testes para poder compor a Linha Sul do Metrô do Recife.

Trem reforça operação do Metrô do Recife. - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Sobre as demais composições acordadas, duas chegaram a ser submetidas a testes preliminares nas oficinas da Trensurb, de acordo com a CBTU. Duas foram energizadas e movimentadas sem apresentar problemas, mas as avaliações não caracterizavam aprovação de condição operacional.

Outras estavam em condição mais crítica - uma delas paralisada há seis anos e com diversos equipamentos retirados.

Até a publicação da reportagem, no entanto, apenas um trem foi enviado ao Recife. Na chegada dessa composição, a previsão da CBTU era de que o segundo trem de BH chegaria em junho, o terceiro em julho e o quarto em agosto. O quinto e sexto deveriam desembarcar em setembro.

A concessão do Metrô do Recife prevê investimento de R$ 4 bilhões na requalificação de todo o sistema. O contrato de parceria terá duração de 30 anos.

A ação prevê ainda obras de requalificação das estações. O investimento total para recuperação do modal neste ano é de R$ 500 milhões, captados pelo governo federal em parceria com o governo do estado.

Sucateamento

Não é de hoje que a população da Região Metropolitana do Recife (RMR) convive com uma realidade de sucateamento do metrô. Trens velhos, sem ar-condicionado e tempos de intervalo muito longo - o que contribui para a lotação das estações -, além de constantes falhas que acarretam paralisações são algumas das situações cotidianas.

Já nesta segunda-feira (29), um dia antes da reunião na Fiepe, todas as estações da Linha Sul do Metrô do Recife amanheceram fechadas. Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), não há trens suficientes a disposição para operação do ramal.

Linha Sul do Metrô do Recife amanhece fechada nesta segunda-feira (29). - Foto: Melissa Fernandes/Arquivo Folha de Pernambuco

A CBTU explicou que a Linha Sul precisa de pelo menos sete trens para operar normalmente. Nesta segunda, no entanto, apenas cinco estão disponíveis, enquanto os outros dois estão em manutenção. Com isso, não seria possível garantir "a circulação com intervalos compatíveis com a demanda".

A companhia alertou ainda que "essa frota é a que vai colapsar até 2027 se não houver a reposição devido ao envelhecimento dos trens antigos".

Cerca de 138 mil passageiros usam o Metrô do Recife por dia, sendo 80 mil na Linha Centro, 55 mil na Linha Sul e 2,6 mil na Linha Diesel, de acordo com dados da CBTU Recife.

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