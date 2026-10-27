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MOBILIDADE Metrô do Recife: falhas de sinalização e trem quebrado causam atrasos na Linha Sul nesta terça (27) Segundo a CBTU, ainda não há previsão para regulaização do sistema

Os usuários da Linha Sul do Metrô do Recife enfrentam atrasos e maiores intervalos entre as viagens na manhã desta terça-feira (27) devido a problemas técnicos e um trem quebrado. De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), ainda não há previsão de regularização do sistema.

Segundo a companhia, a Linha Sul está desregulada por conta de um problema de sinalização entre as estações Antônio Falcão e Largo da Paz. Um trem também quebrou no prolongamento de Cajueiro Seco, o que está "dificultando ainda mais o atendimento à população".

Para minimizar o transtorno, um trem foi colocado como reforço na circulação. "A manutenção foi para o local solucionar este problema. Nenhuma estação foi fechada, mas existem atrasos generalizados em toda linha", afirmou a CBTU.

Via singela agrava o problema

A CBTU destacou também que o problema está agravado porque a Linha Sul do Metrô do Recife opera em via singela desde 19 de outubro no trecho entre as estações Recife e Largo da Paz, que inclui Joana Bezerra.



Isso significa que os trens passam a utilizar apenas uma via nos dois sentidos, o que causa um aumento no tempo de espera nas estações.

Por meio de nota, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que a via singela está sendo implementada para a troca de todos os dormentes, que são peças transversais sob os trilhos, da Linha Sul do Metrô.

Cerca de 60 mil pessoas utilizam a Linha Sul do Metrô por dia. - Foto: Arthur Mota/Arquivo Folha de Pernambuco

O trecho entre as estações Recife e Largo da Paz é o primeiro da Linha Sul a passar pela intervenção. De acordo com a CBTU, o prazo de término para a troca dos dormentes em toda a linha é de até um ano, com conclusão prevista para outubro de 2027. O tempo para encerrar o serviço no primeiro trecho não foi especificado pela companhia.

Segundo a CBTU, os dormentes servem para manter os trilhos na distância correta e "transferir, com segurança, o peso dos trens para a camada de pedras, garantindo estabilidade e evitando afundamentos ou deformações na via".

A alteração afeta cerca de 60 mil passageiros que utilizam a Linha Sul do Metrô do Recife por dia. Ainda assim, de acordo com a companhia, ao término do serviço, a expectativa é de que haja um aumento na velocidade dos trens no trecho, o que traria uma diminuição no tempo de espera das viagens.

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