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Metrô do Recife: falhas de sinalização e trem quebrado causam atrasos na Linha Sul nesta terça (27)

Segundo a CBTU, ainda não há previsão para regulaização do sistema

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Falhas de sinalização e trem quebrado causam atrasos na Linha Sul nesta terça (27)Falhas de sinalização e trem quebrado causam atrasos na Linha Sul nesta terça (27) - Foto: Melissa Fernandes/Arquivo Folha de Pernambuco

Os usuários da Linha Sul do Metrô do Recife enfrentam atrasos e maiores intervalos entre as viagens na manhã desta terça-feira (27) devido a problemas técnicos e um trem quebrado. De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), ainda não há previsão de regularização do sistema.

Segundo a companhia, a Linha Sul está desregulada por conta de um problema de sinalização entre as estações Antônio Falcão e Largo da Paz. Um trem também quebrou no prolongamento de Cajueiro Seco, o que está "dificultando ainda mais o atendimento à população".

Para minimizar o transtorno, um trem foi colocado como reforço na circulação. "A manutenção foi para o local solucionar este problema. Nenhuma estação foi fechada, mas existem atrasos generalizados em toda linha", afirmou a CBTU. 

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Via singela agrava o problema
A CBTU destacou também que o problema está agravado porque a Linha Sul do Metrô do Recife opera em via singela desde 19 de outubro no trecho entre as estações Recife e Largo da Paz, que inclui Joana Bezerra.

Isso significa que os trens passam a utilizar apenas uma via nos dois sentidos, o que causa um aumento no tempo de espera nas estações. 

Por meio de nota, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que a via singela está sendo implementada para a troca de todos os dormentes, que são peças transversais sob os trilhos, da Linha Sul do Metrô.

Metrô da Linha Sul inoperante na Estação Joana Bezerra por conta da paralisação do funcionamento do serviçoCerca de 60 mil pessoas utilizam a Linha Sul do Metrô por dia. - Foto: Arthur Mota/Arquivo Folha de Pernambuco

O trecho entre as estações Recife e Largo da Paz é o primeiro da Linha Sul a passar pela intervenção. De acordo com a CBTU, o prazo de término para a troca dos dormentes em toda a linha é de até um ano, com conclusão prevista para outubro de 2027. O tempo para encerrar o serviço no primeiro trecho não foi especificado pela companhia. 

Segundo a CBTU, os dormentes servem para manter os trilhos na distância correta e "transferir, com segurança, o peso dos trens para a camada de pedras, garantindo estabilidade e evitando afundamentos ou deformações na via".

A alteração afeta cerca de 60 mil passageiros que utilizam a Linha Sul do Metrô do Recife por dia. Ainda assim, de acordo com a companhia, ao término do serviço, a expectativa é de que haja um aumento na velocidade dos trens no trecho, o que traria uma diminuição no tempo de espera das viagens.

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