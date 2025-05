A- A+

ASSEMBLEIA Metrô do Recife: funcionários aprovam estado de greve por tempo indeterminado Metroviários se manterá em estado de greve enquanto o Metrô do Recife estiver submetido à concessão à iniciativa privada

O Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE) aprovou, nesta quinta-feira (29), estado de greve permanente da categoria. A decisão deve se manter enquanto o Metrô do Recife estiver no processo de concessão à iniciativa privada.

A decisão foi votada durante a Assembleia Geral Extraordinária, na Estação Central do Recife.

O estado de greve não significa uma paralisação, e sim uma advertência de que a greve pode ser deflagrada caso as negociações não avancem.

De acordo com o presidente do Sindmetro-PE, Luiz Soares, o estado de greve é resultado da autorização do Governo Federal para a concessão do Metrô do Recife à iniciativa privada.

“O que motivou foi justamente a resolução que saiu na última quinta-feira. A gente esperava que era a retirada da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) do comitê de privatizações, no entanto, foi uma resolução que entrega o Metrô do Recife ao Governo Estadual para privatização. Isso foi uma grande surpresa. Acreditamos que o Governo Lula errou drasticamente com o Metrô do Recife, porque a promessa era a retirada da CBTU e garantia dos investimentos necessários”, explicou Luiz Soares.

Presidente do Sindmetro-PE, Luiz Soares, destaca motivo do estado permanente de greve. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Além de intensificar a luta contra a concessão do Metrô do Recife à iniciativa privada e o estado de greve permanente, a assembleia aprovou outros dois pontos.

O primeiro é o início de uma campanha de comunicação em todos os meios, denunciando a real situação do metrô e apontando os possíveis efeitos negativos da privatização e a criação do Comitê Permanente em Defesa do Metrô Público e de Qualidade.

Nova assembleia

Uma nova Assembleia Geral Extraordinária do Sindmetro-PE deve acontecer no dia 9 de junho. Nesta data, a categoria vai participar de uma Audiência Pública na Câmara Municipal do Recife, convocada pela vereadora Cida Pedrosa (PCdoB). A assembleia vai acontecer após esse encontro.

Ainda segundo o presidente do Sindmetro-PE, a categoria quer envolver não apenas os trabalhadores, mas também toda a sociedade neste debate. Caso não sejam recebidos pelo Governo Federal até a data da próxima assembleia, uma possível paralisação deve entrar em pauta.

"Se por acaso, nesse espaço de tempo até o dia 9 [de junho], o governo não quiser conversar conosco, a gente possivelmente pode sair com paralisação dois dias, quatro dias, ou por tempo indeterminado. Quem vai dizer isso, é o Governo Federal que vai precisar negociar", ressaltou Luiz Soares.



Privatização do Metrô do Recife

Na última quinta-feira (22), o ministro das Cidades e presidente do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI), Rui Costa, assinou a resolução nº 324 do CPPI.

A decisão autorizou a concessão do Metrô do Recife à iniciativa privada e informou que os bens imóveis e ativos necessários para o funcionamento do metrô serão transferidos para o Governo de Pernambuco antes da concessão.

O projeto de concessão do Metrô do Recife está em fase de estudos. Caso aconteça um avanço, as próximas etapas são: consulta pública, acórdão do Tribunal de Contas da União (TCU); publicação de edital; leilão de projeto; e assinatura de contrato.

