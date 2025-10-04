A- A+

MOBILIDADE Metrô do Recife: linha Camaragibe volta a funcionar normalmente neste sábado (4) O serviço estava paralisado desde a última sexta-feira (3), por conta da queda de um galho de árvore

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que o ramal Camaragibe, da linha Centro do Metrô do Recife, voltou a operar na manhã deste sábado (4). O sistema foi normalizado, com todas as estações funcionando, a partir das 5h35, de acordo com a nota oficial.

O serviço na linha Centro foi suspenso às 18h40 da última sexta-feira (3), por conta da queda de um galho na rede aérea, próximo à Estação Cosme e Damião, em Camaragibe.

A mobilidade no ramal Jaboatão foi retomada às 20h10. O ramal Camaragibe, no entanto, seguiu interditado até o encerramento das operações do Metrô na sexta-feira (3).





Neste domingo (5), as linhas Sul e Centro funcionarão normalmente, das 5h às 23h, devido à realização das provas do Concurso Nacional Unificado (CNU). Segundo a CBTU, o ramal Jaboatão será operado em via singela, quando apenas uma via é utilizada pelos trens nos dois sentidos.

