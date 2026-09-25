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Metrô do Recife: Linha Centro amanhece fechada nesta sexta (25) por falha na rede aérea

Segundo a CBTU, a operação comercial será iniciada por volta das 9h

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Linha Centro amanhece fechada nesta sexta (25) por falha na rede aéreaLinha Centro amanhece fechada nesta sexta (25) por falha na rede aérea - Foto: Arthur Mota/Arquivo Folha de Pernambuco

A Linha Centro do Metrô do Recife amanheceu fechada mais uma vez. Nesta sexta-feira (25), a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que não foi possível iniciar a operação às 5h por conta da "complexidade dos serviços de recuperação da rede aérea entre as estações Tejipió e Barro".

Segundo a companhia, a operação comercial será iniciada por volta das 9h, "após a conclusão total dos serviços e retirada do veículo da manutenção do trecho".

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Linhas emergenciais e reforços de ônibus
Para oferecer uma outra opção para parte desses passageiros, o Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM) montou um esquema especial de ônibus para o dia.

Foram ativadas três linhas emergenciais:

Também foram reforçadas as linhas:

Mais um dia fechado
Os cerca de 80 mil passageiros que utilizam a Linha Centro todos os dias já tiveram que passar por transtornos na manhã da quinta-feira (24), quando o serviço não foi aberto por conta da queda de uma árvore na rede aérea. A estrutura de alimentação elétrica foi danificada entre as estações Barro e Tejipió.

Após trabalhos da equipe de manutenção para retirada da árvore, a Linha foi retomada por volta das 13h15. A retomada ocorreu em via singela - quando apenas uma via é utilizada pelos trens nos dois sentidos - entre as estações Werneck e Coqueiral, o que também aumentou o tempo de espera nos terminais.

Linha Centro do Metrô do Recife amanhace fechada nesta quinta (24) após árvore cair sobre rede aéreaLinha Centro do Metrô do Recife amanhace fechada na quinta (24) após árvore cair sobre rede aérea. - Foto: CBTU/Divulgação

Linha Centro fechará uma hora mais cedo
As estações que atendem a Linha Centro do Metrô do Recife fecharão uma hora mais cedo, às 22h, a partir da próxima segunda-feira (28). As demais linhas do Modal, como a Sul, seguem fechando normalmente às 23h.

Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a medida será necessária por conta de serviços de substituição dos telhados das Estações Afogados e Joana Bezerra.

A previsão de normalização do funcionamento não foi informada. A CBTU afirmou apenas que "o horário reduzido de funcionamento será mantido até a conclusão dos serviços". 

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