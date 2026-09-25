Metrô do Recife: Linha Centro amanhece fechada nesta sexta (25) por falha na rede aérea
Segundo a CBTU, a operação comercial será iniciada por volta das 9h
A Linha Centro do Metrô do Recife amanheceu fechada mais uma vez. Nesta sexta-feira (25), a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que não foi possível iniciar a operação às 5h por conta da "complexidade dos serviços de recuperação da rede aérea entre as estações Tejipió e Barro".
Segundo a companhia, a operação comercial será iniciada por volta das 9h, "após a conclusão total dos serviços e retirada do veículo da manutenção do trecho".
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Linhas emergenciais e reforços de ônibus
Para oferecer uma outra opção para parte desses passageiros, o Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM) montou um esquema especial de ônibus para o dia.
Foram ativadas três linhas emergenciais:
- 238 TI Jaboatão/TI Barro;
- 858 TI Joana Bezerra/TI Afogados/TI Barro;
- 2481 TI Camaragibe/TI TIP.
Também foram reforçadas as linhas:
- 200 TI Jaboatão (Parador);
- 2450 TI Camaragibe (Centro).
Mais um dia fechado
Os cerca de 80 mil passageiros que utilizam a Linha Centro todos os dias já tiveram que passar por transtornos na manhã da quinta-feira (24), quando o serviço não foi aberto por conta da queda de uma árvore na rede aérea. A estrutura de alimentação elétrica foi danificada entre as estações Barro e Tejipió.
Após trabalhos da equipe de manutenção para retirada da árvore, a Linha foi retomada por volta das 13h15. A retomada ocorreu em via singela - quando apenas uma via é utilizada pelos trens nos dois sentidos - entre as estações Werneck e Coqueiral, o que também aumentou o tempo de espera nos terminais.
Linha Centro fechará uma hora mais cedo
As estações que atendem a Linha Centro do Metrô do Recife fecharão uma hora mais cedo, às 22h, a partir da próxima segunda-feira (28). As demais linhas do Modal, como a Sul, seguem fechando normalmente às 23h.
Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a medida será necessária por conta de serviços de substituição dos telhados das Estações Afogados e Joana Bezerra.
A previsão de normalização do funcionamento não foi informada. A CBTU afirmou apenas que "o horário reduzido de funcionamento será mantido até a conclusão dos serviços".