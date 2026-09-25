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MOBILIDADE Metrô do Recife: Linha Centro amanhece fechada nesta sexta (25) por falha na rede aérea Segundo a CBTU, a operação comercial será iniciada por volta das 9h

A Linha Centro do Metrô do Recife amanheceu fechada mais uma vez. Nesta sexta-feira (25), a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que não foi possível iniciar a operação às 5h por conta da "complexidade dos serviços de recuperação da rede aérea entre as estações Tejipió e Barro".

Segundo a companhia, a operação comercial será iniciada por volta das 9h, "após a conclusão total dos serviços e retirada do veículo da manutenção do trecho".

Linhas emergenciais e reforços de ônibus

Para oferecer uma outra opção para parte desses passageiros, o Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM) montou um esquema especial de ônibus para o dia.



Foram ativadas três linhas emergenciais:

238 TI Jaboatão/TI Barro;

858 TI Joana Bezerra/TI Afogados/TI Barro;

2481 TI Camaragibe/TI TIP.

Também foram reforçadas as linhas:

200 TI Jaboatão (Parador);

2450 TI Camaragibe (Centro).

Mais um dia fechado

Os cerca de 80 mil passageiros que utilizam a Linha Centro todos os dias já tiveram que passar por transtornos na manhã da quinta-feira (24), quando o serviço não foi aberto por conta da queda de uma árvore na rede aérea. A estrutura de alimentação elétrica foi danificada entre as estações Barro e Tejipió.

Após trabalhos da equipe de manutenção para retirada da árvore, a Linha foi retomada por volta das 13h15. A retomada ocorreu em via singela - quando apenas uma via é utilizada pelos trens nos dois sentidos - entre as estações Werneck e Coqueiral, o que também aumentou o tempo de espera nos terminais.

Linha Centro do Metrô do Recife amanhace fechada na quinta (24) após árvore cair sobre rede aérea. - Foto: CBTU/Divulgação

Linha Centro fechará uma hora mais cedo

As estações que atendem a Linha Centro do Metrô do Recife fecharão uma hora mais cedo, às 22h, a partir da próxima segunda-feira (28). As demais linhas do Modal, como a Sul, seguem fechando normalmente às 23h.



Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a medida será necessária por conta de serviços de substituição dos telhados das Estações Afogados e Joana Bezerra.



A previsão de normalização do funcionamento não foi informada. A CBTU afirmou apenas que "o horário reduzido de funcionamento será mantido até a conclusão dos serviços".

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