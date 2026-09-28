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MOBILIDADE Metrô do Recife: Linha Centro começa a fechar 1h mais cedo nesta segunda (28); CTM reforça ônibus Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a medida será necessária por conta de serviços de substituição dos telhados das Estações Afogados e Joana Bezerra

As estações que atendem a Linha Centro do Metrô do Recife começam a fechar uma hora mais cedo, às 22h, nesta segunda-feira (28). Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a medida será necessária por conta de serviços de substituição dos telhados das Estações Afogados e Joana Bezerra. Os demais Modais do sistema, como a Linha Sul e Diesel, seguirão operando normalmente.

Em busca de minimizar o transtorno dos passageiros que dependem do serviço, o Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM) montou um esquema especial com reforço de ônibus, com ativação de três linhas de contingência.

As linhas que terão operação emergencial são:

238 – TI Jaboatão/TI Barro, com intervalo previsto de 20 minutos;

858 – TI Joana Bezerra/TI Afogados/TI Barro, com intervalo previsto de 25 minutos;

2481 – TI Camaragibe/TI TIP, com intervalo previsto de 35 minutos.

"A medida tem como objetivo oferecer uma alternativa de deslocamento aos usuários afetados pela redução do horário de funcionamento do metrô e reduzir possíveis transtornos no transporte público. A operação emergencial poderá ser ajustada durante sua vigência, de acordo com a demanda dos usuários", afirmou a empresa.

Quando o Metrô vai operar normalmente?

A previsão de normalização do funcionamento não foi informada. A CBTU afirmou apenas que "o horário reduzido de funcionamento será mantido até a conclusão dos serviços". A Linha Centro do Metrô do Recife é utilizada por cerca de 80 mil passageiros por dia, de acordo com dados da companhia.

Vale lembrar que os passageiros da Linha Centro já precisam conviver com alterações do serviço. Desde junho, estações do Ramal Camaragibe estão operando em via singela, quando trens passam a utilizar apenas uma via nos dois sentidos. O motivo é a troca de dormentes, que são peças transversais sob os trilhos.

No momento, o serviço está sendo realizado nas estações Camaragibe, Cosme e Damião e Rodoviária, o que aumenta o tempo de intervalo entre os veículos.

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