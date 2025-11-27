Metrô do Recife: Linha Centro é fechada por problema na rede elétrica na manhã desta quinta (27)
De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), ainda não há previsão de retorno
A Linha Centro do Metrô do Recife foi paralisada na manhã desta quinta-feira (27) por conta de um problema na energia de tração dos trens entre as estações Werneck e Barro.
A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou por meio de nota que, após o problema, passageiros desceram dos veículos e começaram a andar nos trilhos até a estação seguinte.
A prática é extremamente contraindicada pela companhia, já que pode ocasionar acidentes e prejudicar ainda mais o sistema.
Até o momento, não há previsão do retorno do serviço, e a companhia "ainda trabalha para descobrir a causa do problema", como informou a CBTU.
A Linha Sul segue funcionando normalmente.
Leia também
• Pernambuco busca recursos do governo federal para o Metrô do Recife e obras estruturantes
• Metrô do Recife vai funcionar aos domingos em dezembro
• Enem 2025: confira esquemas de ônibus, metrô e trânsito na RMR nos dias de provas
Cerca de 138 mil passageiros usam o Metrô do Recife por dia, sendo 80 mil na Linha Centro, 55 mil na Linha Sul e 2,6 mil na Linha Diesel, de acordo com dados da CBTU Recife.
Com mais uma paralisação e sem previsão de retorno, a expectativa de ainda mais transtorno para a população nesta quinta.