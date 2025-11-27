A- A+

RMR Metrô do Recife: Linha Centro é fechada por problema na rede elétrica na manhã desta quinta (27) De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), ainda não há previsão de retorno

A Linha Centro do Metrô do Recife foi paralisada na manhã desta quinta-feira (27) por conta de um problema na energia de tração dos trens entre as estações Werneck e Barro.



A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou por meio de nota que, após o problema, passageiros desceram dos veículos e começaram a andar nos trilhos até a estação seguinte.

A prática é extremamente contraindicada pela companhia, já que pode ocasionar acidentes e prejudicar ainda mais o sistema.



Até o momento, não há previsão do retorno do serviço, e a companhia "ainda trabalha para descobrir a causa do problema", como informou a CBTU.

A Linha Sul segue funcionando normalmente.

Cerca de 138 mil passageiros usam o Metrô do Recife por dia, sendo 80 mil na Linha Centro, 55 mil na Linha Sul e 2,6 mil na Linha Diesel, de acordo com dados da CBTU Recife.

Com mais uma paralisação e sem previsão de retorno, a expectativa de ainda mais transtorno para a população nesta quinta.

