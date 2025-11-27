Qui, 27 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta27/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
RMR

Metrô do Recife: Linha Centro é fechada por problema na rede elétrica na manhã desta quinta (27)

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), ainda não há previsão de retorno

Reportar Erro
Linha Centro do Metrô do Recife é fechada por problema na rede elétrica na manhã desta quinta (27)Linha Centro do Metrô do Recife é fechada por problema na rede elétrica na manhã desta quinta (27) - Foto: Melissa Fernandes/Folha de Pernambuco/Arquivo

A Linha Centro do Metrô do Recife foi paralisada na manhã desta quinta-feira (27) por conta de um problema na energia de tração dos trens entre as estações Werneck e Barro.

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou por meio de nota que, após o problema, passageiros desceram dos veículos e começaram a andar nos trilhos até a estação seguinte.

A prática é extremamente contraindicada pela companhia, já que pode ocasionar acidentes e prejudicar ainda mais o sistema.

Até o momento, não há previsão do retorno do serviço, e a companhia "ainda trabalha para descobrir a causa do problema", como informou a CBTU.

A Linha Sul segue funcionando normalmente.

Leia também

• Pernambuco busca recursos do governo federal para o Metrô do Recife e obras estruturantes

• Metrô do Recife vai funcionar aos domingos em dezembro

• Enem 2025: confira esquemas de ônibus, metrô e trânsito na RMR nos dias de provas

Cerca de 138 mil passageiros usam o Metrô do Recife por dia, sendo 80 mil na Linha Centro, 55 mil na Linha Sul e 2,6 mil na Linha Diesel, de acordo com dados da CBTU Recife.

Com mais uma paralisação e sem previsão de retorno, a expectativa de ainda mais transtorno para a população nesta quinta.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter