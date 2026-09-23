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MOBILIDADE Metrô do Recife: Linha Centro fechará uma hora mais cedo a partir da próxima segunda (28) Segundo a CBTU, medida será necessária por conta de serviços de substituição dos telhados das Estações Afogados e Joana Bezerra.

As estações que atendem a Linha Centro do Metrô do Recife fecharão uma hora mais cedo, às 22h, a partir da próxima segunda-feira (28). As demais linhas do Modal, como a Sul, seguem fechando normalmente às 23h.

Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a medida será necessária por conta de serviços de substituição dos telhados das Estações Afogados e Joana Bezerra.

A previsão de normalização do funcionamento não foi informada. A CBTU afirmou apenas que "o horário reduzido de funcionamento será mantido até a conclusão dos serviços". A Linha Centro do Metrô do Recife é utilizada por cerca de 80 mil passageiros por dia, de acordo com dados da CBTU.

Vale lembrar que os passageiros da Linha Centro já precisam conviver com alterações do serviço. Desde junho, estações do Ramal Camaragibe estão operando em via singela, quando trens passam a utilizar apenas uma via nos dois sentidos. O motivo é a troca de dormentes, que são peças transversais sob os trilhos.

No momento, o serviço está sendo realizado nas estações Camaragibe, Cosme e Damião e Rodoviária, o que aumenta o tempo de intervalo entre os veículos.

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