A- A+

Chuvas em Pernambuco Metrô do Recife: Linha Centro retorna operação às 18h após paralisação por causa das chuvas A CBTU destacou, no entanto, que algumas estações estão com o acesso dificuldade ainda em razão das fortes chuvas que atingiram a RMR nesta quarta (5)

Paralisado desde as 9h20 em decorrência das chuvas intensas, a Linha Centro do Metrô do Recife voltará a operação a partir das 18h desta quarta-feira (5).

Em comunicado, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que vai reabrir todas as estações para "diminuir os transtornos" da população que precisa retornar para casa e depende do Metrô do Recife.

Apesar do funcionamento de todas as estações, a CBTU destacou que alguns locais estão com o acesso complicado ainda em razão das chuvas. As principais áreas afetadas são Santa Luzia, Barro e Werneck.

A Linha Sul do Metrô do Recife não foi paralisada durante todo o dia e segue a operação normalmente no final desta quarta (5).



Veja também