METRÔ Metrô do Recife: Linha Centro segue fechada na manhã desta sexta-feira (28) Cerca de 80 mil passageiros utilizam a Linha Centro por dia

A Linha Centro do Metrô do Recife segue fechada na manhã desta sexta-feira (28). O serviço foi paralisado na manhã da quinta-feira (27) por conta de um problema na energia de tração dos trens entre as estações Werneck e Barro.



Até o momento, não há previsão do retorno do serviço. Em nota divulgada na quinta, a companhia afirmou que "trabalha para descobrir a causa do problema". A Linha Sul segue funcionando normalmente.

Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), após o problema, na manhã da quinta, passageiros chegaram a descer dos veículos e começaram a andar nos trilhos até a estação seguinte.

A prática é extremamente contraindicada pela companhia, já que pode ocasionar acidentes e prejudicar ainda mais o sistema.

Com mais uma paralisação e sem previsão de retorno, quem sofre é a população que depende do modal para se locomover. Cerca de 138 mil passageiros usam o Metrô do Recife por dia, sendo 80 mil na Linha Centro, 55 mil na Linha Sul e 2,6 mil na Linha Diesel, de acordo com dados da CBTU Recife.



A Folha de Pernambuco procurou a CBTU, que respondeu que o problema "ainda não foi totalmente solucionado" e, por conta disso, a Linha Centro segue fechada. A Companhia não informou previsão de retorno.



Confira, abaixo, a nota da CBTU na íntegra

A CBTU Recife informa que o problema na rede aérea, identificado entre as estações Mangueira e Santa Luzia, na Linha Centro, na manhã de ontem (27), ainda não foi totalmente solucionado. Por esse motivo, a operação comercial foi iniciada hoje (28), às 5h, apenas com a Linha Sul em funcionamento. A Linha Centro permanece fechada.

Reforço de ônibus

Em razão da paralisação da Linha Centro do Metrô do Recife, o Consórcio Grande Recife informou que ativou linhas emergencias de ônibus como alternativas aos usuários do transporte desde às 5h desta sexta.

As linhas que estão operando são 2481 - TI Camaragibe/TI TIP, 238 - TI Jaboatão/TI Barro; e 858 TI Joana Bezerra/TI Afogados/TI Barro.

