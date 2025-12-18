Metrô do Recife: Linha Centro volta a operar na manhã desta quinta-feira (18)

A- A+

A Linha Centro do Metrô do Recife voltou a funcionar no início da manhã desta quinta-feira (18).



O serviço estava paralisado desde a tarde da quarta (17) devido a um curto-circuito na via aérea fechou as 19 estações dos ramais Jaboatão e Camaragibe.



Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o curto-circuito aconteceu em um trem entre as estações Werneck e Tejipió. Por conta disso, todas as estações precisaram ser fechadas.



A operação nesta manhã começou em via singela - quando o trem circula em dois sentidos no mesmo trilho, o que deixa o serviço mais lento - nas estações Werneck, Tejipió e Barro. Com a retirada do trem quebrado, às 5h35, esse tipo de circulação foi encerrado.



A normalização total, no entanto, só poderia ocorrer cerca de uma hora depois; Isso porque os trem precisavam estar "posicionados no carrossel (posicionamento ideal dos trens) para atingir o headway", como explicou a companhia.

À reportagem, a CBTU informou que o prazo já passou e o funcionado está regularizado. Apesar disso, relatos de passageiros seguem dando conta de longas esperas por trens nas estações nesta manhã.



Transtorno para a população

Com mais uma paralisação, quem sofreu foi a população que depende do modal para se locomover. Cerca de 138 mil passageiros usam o Metrô do Recife por dia, sendo 80 mil na Linha Centro, 55 mil na Linha Sul e 2,6 mil na Linha Diesel, de acordo com dados da CBTU Recife.



A volta para casa na quarta foi de diversos transtornos. Na Estação Joana Bezerra, na área central do Recife, a movimentação em direção à plataforma do metrô era pequena. Apenas a Linha Sul funcionava normalmente.

No Terminal Integrado da Joana Bezerra, no entanto, as filas eram extensas. Passageiros relataram longas esperas, algumas acima de uma hora, para conseguir um lugar no transporte alternativo.



Confira, abaixo, a nota da CBTU na íntegra.



CBTU informa que a via singela entre Werneck e Tejipió foi encerrada às 5h35, com a retirada do trem quebrado entre Werneck e Barro. O trem recolhido para oficina do metrô. Lembramos que a normalização da circulação só deverá está ocorrer dentro de 1h, quando os trens estiverem posicionados no carrossel (posicionamento ideal dos trens) para atingir o headway.

Veja também