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Metrô do Recife: Linha Sul é paralisada após trem descarrilhar entre estações Recife e Joana Bezerra

Em vídeo que circula pelas redes sociais e foi obtido pela reportagem, é possível ver que passageiros que estavam no trem desceram dos vagões e começaram a andar nos trilhos até a estação mais próxima

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Linha Sul do Metrô do Recife é paralisada após trem descarrilharLinha Sul do Metrô do Recife é paralisada após trem descarrilhar - Foto: WhatsApp/Reprodução

A Linha Sul do Metrô do Recife foi paralisada na manhã desta terça-feira (9). Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o motivo foi o descarrilhamento de um trem entre as estações Recife e Joana Bezerra.

Por conta do problema, identificado por volta das 11h12, todas as estações da Linha Sul foram fechadas. 

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Em vídeo que circula pelas redes sociais e foi obtido pela reportagem, é possível ver que passageiros que estavam no trem desceram dos vagões e começaram a andar nos trilhos até a estação mais próxima. A prática é extremamente contraindicada pela companhia, já que pode gerar graves acidentes.

Ainda não há prazo definido para retomada do funcionamento. A Linha Sul atende cerca de 60 mil passageiros por dia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ramal Camaragibe em via singela
O incidente se soma aos diversos problemas enfrentados com o Metrô do Recife. A população já está precisando enfrentar maiores tempos de espera por conta da nova operação do Ramal Camaragibe do Metrô do Recife em via singela, quando os trens passam a utilizar apenas um trilho nos dois sentidos. 

A via singela está sendo implementada por conta reforma anunciada na última terça-feira (2). O serviço consiste na troca de todos os dormentes - peças transversais sob os trilhos - no trecho entre as estações Camaragibe e Rodoviária. O prazo para término e normalização da circulação é de seis meses. 

Até o fim dos trabalhos, os trens irão funcionar em via singela durante todo o dia, em todos os dias da semana nos quais o metrô operar. 

"Os usuários devem ficar atentos para o aumento nos intervalos entre os trens, que ficará em torno de 30 minutos. A partir das 20h30, o intervalo entre os trens será de 45 minutos", completou a CBTU.

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