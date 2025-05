A- A+

Mobilidade Urbana Metrô do Recife: Linha Sul está paralisada; e Ramal Curado, interditado A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) do Recife informou que a Linha Centro segue operando normalmente

A Linha Sul do Metrô do Recife está paralisada desde a tarde desta segunda-feira (19). O serviço ainda não tem previsão de retorno. Já a Linha Centro não apresentou interferências e segue operando normalmente.

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) do Recife, a paralisação da Linha Sul foi motivada por uma falha rede aérea, ocorrida nas proximidades da Estação Recife. Todas as estações da Linha Sul estão fechadas.

No comunicado oficial, a CBTU Recife ressaltou que "a equipe de manutenção já foi acionada e está atuando para restabelecer o serviço o mais breve possível".

Ramal Curado interditado

Além da paralisação da Linha Sul, os usuários do Metrô do Recife foram informados que, a partir desta segunda-feira (19), o Ramal Curado está interditado no trecho entre as estações Marcos Freire e Curado.

A CBTU do Recife explicou que o motivo da interdição do Ramal Curado foram as fortes chuvas registradas nesses últimos dias na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Os VLTs estão operando apenas entre as estações Cajueiro Seco e Marcos Freire, no município de Jaboatão dos Guararapes. Por outro lado, o Ramal Cabo segue funcionando normalmente.



Veja também