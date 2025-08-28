A- A+

Mobilidade Metrô do Recife: CBTU confirma que a operação da Linha Sul não vai retornar nesta quinta-feira (28) A Linha Sul está sem funcionar desde as 10h30 da última quarta-feira (27)

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que a operação da Linha Sul do Metrô do Recife não vai retornar na noite desta quinta-feira (28).

Segundo a companhia, os técnicos seguirão nos trabalhos para normalizar o sistema durante a noite e madrugada. O objetivo, ainda sem previsão, é conseguir o retorno da operação na manhã desta sexta-feira (29).

A Linha Sul do Metrô do Recife foi paralisada às 10h30 da última quarta (27). O motivo foi um curto-circuito na rede aérea.

Todas as estações da linha, que atende cerca de 60 mil pessoas por dia, estão sem funcionamento.

A Linha Sul contempla as estações Largo da Paz, Imbiribeira, Antônio Falcão, Shopping, Tancredo Neves, Aeroporto, Porta Larga, Monte dos Guararapes, Prazeres e Cajueiro Seco.



Veja também