Metrô do Recife: assim como a Linha Centro, Linha Sul também passará a fechar 1h mais cedo
Operação reduzida terá início a partir da próxima segunda-feira (12), com funcionamento das 5h às 22h
As estações da Linha Sul do Metrô do Recife passarão a encerrar suas atividades uma hora mais cedo, com funcionamento das 5h às 22h, a partir da próxima segunda-feira (12), segundo informou a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).
De acordo com a companhia, a diminuição do horário ocorre "em razão dos serviços de substituição dos telhados das estações Afogados e Joana Bezerra".
Leia também
• Metrô do Recife: Linha Centro começa a fechar 1h mais cedo a partir desta segunda (28)
• Linha Centro do Metrô é reaberta após conclusão dos serviços de recuperação da rede aérea
• Linha Centro do Metrô do Recife é reaberta com operação em via singela após queda de árvore
Agora, o Metrô do Recife passará a ter mais uma rede de estações com o horário reduzido. A Linha Centro está desde o dia 28 de setembro com essa operação.
Procurada pela reportagem da Folha de Pernambuco, a CBTU informou que o prazo para a conclusão dos reparos é de quatro a cinco meses.
Entretanto, há outros serviços para telhados agendados no Metrô do Recife.
A estimativa da CBTU é que 50 mil usuários utilizam a Linha Sul do Metrô do Recife por dia.
Ramal Camaragibe
Além da redução dos horários das Linhas Sul e Centro, os usuários do Metrô do Recife também convivem com serviços no Ramal Camaragibe.
As estações do ramal estão operando em via singela desde junho. A operação ocorre quando trens passam a utilizar apenas uma via nos dois sentidos.
A razão é a troca de dormentes, que são peças transversais sob os trilhos.
O prazo inicial para a troca era de seis meses, mas a CBTU informou que pode ser antecipado em até dois meses.