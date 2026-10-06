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Mobilidade Urbana Metrô do Recife: assim como a Linha Centro, Linha Sul também passará a fechar 1h mais cedo Operação reduzida terá início a partir da próxima segunda-feira (12), com funcionamento das 5h às 22h

As estações da Linha Sul do Metrô do Recife passarão a encerrar suas atividades uma hora mais cedo, com funcionamento das 5h às 22h, a partir da próxima segunda-feira (12), segundo informou a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

De acordo com a companhia, a diminuição do horário ocorre "em razão dos serviços de substituição dos telhados das estações Afogados e Joana Bezerra".

Agora, o Metrô do Recife passará a ter mais uma rede de estações com o horário reduzido. A Linha Centro está desde o dia 28 de setembro com essa operação.

Procurada pela reportagem da Folha de Pernambuco, a CBTU informou que o prazo para a conclusão dos reparos é de quatro a cinco meses.

Entretanto, há outros serviços para telhados agendados no Metrô do Recife.

A estimativa da CBTU é que 50 mil usuários utilizam a Linha Sul do Metrô do Recife por dia.

Ramal Camaragibe

Além da redução dos horários das Linhas Sul e Centro, os usuários do Metrô do Recife também convivem com serviços no Ramal Camaragibe.

As estações do ramal estão operando em via singela desde junho. A operação ocorre quando trens passam a utilizar apenas uma via nos dois sentidos.

A razão é a troca de dormentes, que são peças transversais sob os trilhos.

O prazo inicial para a troca era de seis meses, mas a CBTU informou que pode ser antecipado em até dois meses.



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