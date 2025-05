A- A+

LINHA SUL Metrô do Recife: Linha Sul volta a funcionar após problema na rede aérea Circulação havia sido interrompida às 16h25 de segunda-feira

A Linha Sul do Metrô do Recife voltou a operar às 6h50 desta terça-feira (20) após passar pouco mais de 14 horas paralisada em razão de um problema na rede aérea. Todas as estações foram reabertas.

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a circulação na Linha Sul foi interrompida às 16h25 de segunda-feira (19).

O problema citado pela CBTU aconteceu nas proximidades da Estação Recife e afetou todas as estações da linha.

A equipe de manutenção foi enviada ao local para atuar no restabelecimento do serviço, o que foi finalizado já na manhã desta terça-feira. A Linha Centro não havia sido afetada.

