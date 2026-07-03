A- A+

MOBILIDADE Metrô do Recife: Linha Sul volta a funcionar na manhã desta sexta-feira (3) após falha na rede aérea Serviço de manutenção no local afetado foi concluído às 5h desta sexta, segundo a CBTU

A Linha Sul do Metrô do Recife foi reaberta às 6h desta sexta-feira (3) após passar cerca de 16 horas fechada por falha na rede aérea entre as estações Porta Larga e Prazeres. O ramal havia sido fechado na tarde de quinta-feira (2).

Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o serviço de manutenção no local afetado foi concluído às 5h desta sexta, possibilitando a reabertura de todas as estações da Linha Sul.

"Neste momento, todas as estações das Linhas Centro e Sul operam normalmente", informou a CBTU em nota. Ao todo, cerca de 60 mil passageiros utilizam o modal por dia.

A paralisação da quinta foi a segunda registrada somente nesta semana. Na segunda-feira (29), as estações da Linha Sul amanheceram fechadas por falta de trens suficientes para operação mínima.



Falhas na Linha Sul

Nas últimas semanas, a Linha Sul precisou ser paralisada ou ter operação parcial em pelo menos três oportunidades por falhas técnicas. A primeira foi numa terça-feira, 9 de junho, quando um trem descarrilhou entre as estações Recife e Joana Bezerra. Passageiros chegaram a descer do veículo e andar nos trilhos até a estação mais próxima. A operação integral só foi retomada no dia seguinte.

Houve ainda mais um descarrilhamento no dia 13 de junho, entre as estações Alto do Céu e Curado. O veículo operava no Ramal Camaragibe. O serviço foi reestabelecido no mesmo dia, poucas horas depois.

Quatro dias depois, os passageiros que precisavam da Linha Sul do Metrô do Recife para se deslocarem enfrentaram intervalos maiores entre as viagens logo no início da manhã após um trem apresentar problemas nas portas na Estação Recife, e precisar ser recolhido.

Veja também