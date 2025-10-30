A- A+

Pernambuco Metrô do Recife: metroviários deflagram greve por tempo indeterminado A categoria se reuniu na Estação Central do Metrô do Recife, no bairro de São José; paralisação do serviço tem início a partir das 0h da segunda-feira, 3 de novembro

Após a Assembleia Geral Extraordinária desta quinta-feira (30), os metroviários decidiram deflagrar uma greve por tempo indeterminado do Metrô do Recife.

A pausa do serviço do Metrô do Recife tem início a partir das 0h da segunda-feira, 3 de novembro.

O encontro dos trabalhadores do Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE) ocorreu na Estação Central do Metrô do Recife, no Bairro de São José.

A direção do Sindmetro-PE vai se reunir nesta sexta-feira (31) para montar o comando de greve, o objetivo de garantir a paralisação completa da categoria na segunda.

A tendência é que uma nova Assembleia Geral Extraordinária aconteça na próxima quarta-feira, 5 de novembro, para avaliar a continuidade ou não da greve dos metroviários.

Motivação para greve

De acordo com o sindicato, o principal motivo para a convocação da assembleia e deflagração da greve foi o acidente que ocorreu no último sábado (25), quando um incêndio atingiu um trem da Linha Centro.

Em consequência do incidente, o Ramal Camaragibe do Metrô do Recife segue paralisado.

Os metroviários reivindicam a liberação imediata de recursos do governo federal para a realização de melhorias urgentes no sistema de transporte metropolitano.

Segundo o presidente do Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE), Luiz Soares, o sistema do Metrô do Recife chegou ao colapso.

“Fizemos uma assembleia para dialogar sobre essa situação. A gente entende que só pressionando para o o governo federal trazer recursos emergenciais para recuperar o sistema em Pernambuco. Queremos um sistema de qualidade, eficiente, dando segurança aos usuários”, iniciou Luiz Soares que também pediu apoio da população com o movimento grevista. “Eu gostaria que a população entendesse nosso momento e da nossa preocupação com o sistema de Pernambuco. Precisamos garantir a qualidade e eficiência. Nossa maior preocupação é com a população.”

Além disso, a categoria cobra que o Metrô do Recife não seja privatizado.

“A gente acredita que a partir de agora podemos atrasar ou impedir o processo de privatização [do Metrô do Recife]”, finalizou Luiz Soares.

Posição da CBTU

Procurada pela reportagem da Folha de Pernambuco, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que, até o presente momento, a empresa não foi comunicada formalmente sobre as deliberações da assembleia realizada pelo Sindmetro-PE.

"A CBTU reitera o seu compromisso inegociável com o interesse público e o serviço essencial de transporte de passageiros. Assim que for comunicada oficialmente a Companhia adotará todas as medidas legais cabíveis para garantir a operação em conformidade com o que prevê a legislação específica para a situação. Novas informações e atualizações sobre a operação do sistema metroviário serão divulgadas nos canais oficiais da Companhia", completou a nota da CBTU.



