transporte público

Metrô do Recife monta esquema especial na Linha Centro para jogo Santa Cruz x América-RN

No final da partida, o esquema especial já está confirmado, com trens reservas na Estação Camaragibe

Linha Centro do Metrô do RecifeLinha Centro do Metrô do Recife - Foto: Melissa Fernandes/Arquivo Folha de Pernambuco

A Linha Centro do Metrô do Recife realizará esquema especial com trens reservas para o jogo entre Santa Cruz e América-RN, neste sábado (30).

Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), haverá monitoramento da demanda de torcedores no início da partida, marcada para 19h, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

Em caso de necessidade, de acordo com a CBTU, mais trens serão injetados para atender ao público, estimado em mais de 40 mil pessoas.

Para o final da partida, o esquema especial já está confirmado, com trens reservas na Estação Camaragibe, que serão usados para agilizar o escoamento de torcedores concentrados na estação Cosme e Damião.

A Linha Centro do Metrô do Recife segue funcionando no horário normal, até as 23h. Já a Linha Sul voltou a funcionar às 5h deste sábado após um curto-circuito na rede aérea causar a suspensão do sistema na quinta-feira (27).
 

