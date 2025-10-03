A- A+

PARALISAÇÃO Metrô do Recife paralisa funcionamento após queda de galho de árvore Serviço foi paralisado às 18h40 desta sexta-feira (3)

A Linha Centro do Metrô do Recife precisou ser desativada temporariamente após um galho de árvore cair sobre a rede área, próximo à Estação Cosme e Damião, em Camaragibe, nesta sexta-feira (3).

Por isso, o serviço está sem operação na Linha Centro desde às 18h40 e segue sem previsão de retomada, segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

A CBTU ainda informou que equipes de manutenção estão a caminho do local para restabelecer o funcionamento do sistema.

Até a última atualização desta reportagem, não houve novas previsões para a volta do funcionamento da linha.

Com informações da assessoria de imprensa

