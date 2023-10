A- A+

MOBILIDADE Metrô do Recife passa a receber pagamento por Pix em todas as estações das Linhas Centro e Sul Atualmente, a passagem do metrô custa R$ 4,25

Todas as 26 estações das linhas Centro e Sul do Metrô do Recife passam a aceitar o pagamento de tarifa por meio do Pix a partir desta segunda-feira (16). Até então, a modalidade estava disponível em 11 estações.

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), para usar o Pix como forma de pagamento, basta que o usuário tenha cadastrado a chave Pix em sua conta bancária ou instituição financeira e faça a leitura do QR Code disponível nas maquininhas das estações.

Leia também • Transação de pagamento por PIX dura menos de um minuto no metrô do Recife

"O pagamento é feito de forma rápida e segura, sem a necessidade de dinheiro em espécie", reforça a CBTU.

Atualmente, a passagem do metrô custa R$ 4,25.

Para o gerente regional Financeiro da CBTU, Rafael Toscano, o avanço na forma de pagamento visa a contribuir com a redução do uso de dinheiro em espécie nas estações.



"Isso faz com que o custeio seja reduzido, sobretudo para que nossa empresa possa alocar orçamento em diversas necessidades latentes de operação e manutenção do sistema", afirma o gerente.

Veja também

MUNDO Chefe de operações humanitárias da ONU viaja ao Oriente Médio para negociar acessos de ajuda a Gaza