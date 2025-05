A- A+

PERNAMBUCO Metrô do Recife: passageiros andam sobre trilhos após trem parar por falta de energia elétrica Segundo a CBTU, problema aconteceu na alimentação de energia elétrica na composição entre as estações Tejipió e Barro

Passageiros desceram de vagões e caminharam sobre trilhos, na manhã desta terça-feira (27), após um trem do Metrô do Recife perder energia elétrica entre as estações Tejipió e Barro, na Zona Oeste da capital pernambucana.

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o problema aconteceu por volta das 6h50. Segundo a companhia, enquanto a equipe técnica tentava restabelecer a alimentação de energia do trem, os passageiros desceram a via.

Ainda segundo a CBTU, a energia foi normalizada por volta das 7h10 e a composição seguiu com velocidade reduzida até a estação Barro, onde chegou às 7h20.

Os passageiros que permaneceram seguiram viagem e, após o problema no disjuntor ser normalizado, o trem voltou a circular.

O governo federal aprovou, na última quinta-feira (22), a concessão do Metrô do Recife à iniciativa privada. Antes, o sistema será entregue ao Governo de Pernambuco.

