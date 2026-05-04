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Mobilidade Metrô do Recife: primeiro trem seminovo chegará até 19 de maio, com operação a partir de junho Ao todo, seis composições do Metrô de BH serão transferidas para o Metrô do Recife. Da Trensurb, de Porto Alegre-RS, apenas um virá

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou nesta segunda-feira (4) que o primeiro dos seis trens seminovos do Metrô de BH, acordados no processo de concessão do Metrô do Recife, tem previsão de chegar a Pernambuco até o dia 19 de maio. Os demais devem chegar ao longo dos próximos meses, com previsão de operação completa para a população de toda a frota até outubro. Um investimento que gira em torno de R$ 60 milhões.

Chegada

“Desde fevereiro, quando foi anunciada (a concessão pública do sistema metroferroviário pernambucano), através do Ministro das Cidades (Jader Filho), nós estamos na expectativa da vinda dessas seis composições do Metrô de BH. Dia 8 de maio será embarcado o primeiro trem e entre os dias 15 e 19 de maio ele chegará ao Recife. A previsão da operação, após todas as tratativas de manutenção com os técnicos que estão sendo treinados em Belo Horizonte, é que em junho ele esteja integrado aos demais que operam hoje na Linha Sul”, explicou a superintendente da CBTU, Marcela Campos.

Inicialmente, o projeto englobaria 11 composições, considerando as seis do Metrô de BH e mais cinco da da Trensurb, do Rio Grande do Sul. Porém, após avaliação técnica, foi constatado que apenas uma das seis composições está em condições operacionais, ainda sem data definida para chegar ao Recife.

Sobre as demais, duas chegaram a ser submetidas a testes preliminares nas oficinas da Trensurb, tendo sido energizadas e movimentadas sem apresentar problemas, mas as avaliações não caracterizavam aprovação de condição operacional. Outras estavam em condição mais crítica - uma delas paralisada há seis anos e com diversos equipamentos retirados.

Sobre os de BH, o segundo trem chegará em junho, o terceiro em julho e o quarto em agosto. O quinto e sexto desembarcaram em setembro. “Buscamos alternativas para a Linha Sul não colapsar. Nossa preocupação é manter o serviço para a população da Região Metropolitana do Recife (RMR). A frota do Metrô BH é a que tem melhor condição de atender ao nosso sistema”, reforçou a superintendente.

Explicação

Nas últimas semanas, o Sindicato dos Metroviários de Pernambuco afirmou que os trens comprados tinham um preço final mais caro do que de mercado (R$ 3 milhões). O investimento para cada trem foi de R$ 10 milhões, somando o valor da composição e os custos envolvendo pontos como transporte, comissionamento, manutenção, operação, entre outros.

De acordo com o Gerente Geral de Coordenação de Programas (GAPRO) na Administração Central da CBTU em Brasília, Adalberto Nunes, essa era a única saída viável para evitar o colapso da Linha Sul.

“Quando olhamos a curva de degradação dos trens, a estimativa era de que em abril de 2027 nós teríamos apenas quatro operacionais, o que não dá para dizer que estarão em operação devido à baixa confiabilidade. Isso configuraria um colapso. Analisamos as alternativas disponíveis no mercado, compatíveis com nosso sistema. Das três que observamos, duas eram inviáveis. A da Trensurb precisaria de recuperação por mais de quatro anos. Além disso, eles seriam cedidos e não comprados, ao custo de mais de R$ 65 milhões. As da CPTM (São Paulo), que tinham ar-condicionado, necessitam de uma mudança profunda porque estavam parados há mais de cinco anos, com tecnologia obsoleta. A CPTM se negou a recuperar os trens antes de nos vender. Por isso, a alternativa foi adquirir os trens de Belo Horizonte, que ainda estão em operação”.

Segundo Adalberto, ainda há possibilidade, mediante a falta de evolução com a Trensurb e CPTM, de o Metrô do Recife negociar a vinda futura de mais composições do Metrô de BH.

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