Metrô do Recife: problema elétrico provoca fechamento das estações da Linha Centro
CBTU informa que não há previsão para retorno das atividades
O sistema do Metrô do Recife apresentou mais um problema nesta terça-feira (3). Por volta das 14h, uma queda do abastecimento elétrico provocou a paralisação das atividades do transporte na Linha Centro.
Em contato com a reportagem da Folha de Pernambuco, funcionários da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informaram que uma das tensões que abastecem o sistema estava fora de funcionamento, o que impede a utilização do transporte da maneira devida.
Também foi informado que não há previsão da retomada do sistema, por isso a CBTU fechou as estações da linha central. A assessoria também informou que a queda de energia também comprometeu parcialmente o funcionamento da Linha Sul.
Mais transtornos
Também nesta terça-feira, outro problema aconteceu no Metrô do Recife. Um trem apresentou o problema por volta das 6h50, assim que chegou à estação do Barro. Até a normalização total, que ocorreu às 7h50, os passageiros precisaram enfrentar longas esperas pelo modal.
