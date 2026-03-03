Ter, 03 de Março

terça03/03/2026
Transporte

Metrô do Recife: problema elétrico provoca fechamento das estações da Linha Centro

CBTU informa que não há previsão para retorno das atividades

Metrô do Recife apresenta novo problema segunda-feira (3)Metrô do Recife apresenta novo problema segunda-feira (3) - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

O sistema do Metrô do Recife apresentou mais um problema nesta terça-feira (3). Por volta das 14h, uma queda do abastecimento elétrico provocou a paralisação das atividades do transporte na Linha Centro. 

Em contato com a reportagem da Folha de Pernambuco, funcionários da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informaram que uma das tensões que abastecem o sistema estava fora de funcionamento, o que impede a utilização do transporte da maneira devida. 

Também foi informado que não há previsão da retomada do sistema, por isso a CBTU fechou as estações da linha central. A assessoria também informou que a queda de energia também comprometeu parcialmente o funcionamento da Linha Sul. 

Mais transtornos
Também nesta terça-feira, outro problema aconteceu no Metrô do Recife. Um trem apresentou o problema por volta das 6h50, assim que chegou à estação do Barro. Até a normalização total, que ocorreu às 7h50, os passageiros precisaram enfrentar longas esperas pelo modal.

Em atualização

